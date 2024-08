Natura descarta afectaciones por quiebra de Avon en EU

Natura descartó que el proceso de quiebra que inició Avon en Estados Unidos tenga afectaciones en la integración de las marcas en América Latina o las operaciones fuera del país norteamericano.

"El proceso está restringido a API (Avon Products, Inc.) holding no operacional de la marca Avon, y a otras subsidiarias no operacionales en los Estados Unidos. No se espera que este tenga impacto en las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos, las cuales no forman parte del proceso de Chapter 11, incluyendo las operaciones en los mercados latinoamericanos donde la marca Avon es distribuida por Natura", dijo la marca en un comunicado.

La empresa cosmética Avon se declaró en quiebra en Estados Unidos para abordar su deuda y las responsabilidades legales derivadas de demandas que alegaban que sus productos a base de talco estaban contaminados con sustancias que causan cáncer, según indicó en un comunicado.

Este miércoles, la firma comenzó el procedimiento para solicitar el amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

En 2019, Natura compró Avon por dos mil millones de dólares, lo que convirtió a la empresa brasileña en el cuarto mayor grupo de belleza del mundo.

"Natura & Co cree en el potencial de la marca Avon y apoya totalmente la medida adoptada por API, anunciada hoy en los Estados Unidos. Consideramos que este proceso representa un paso significativo en nuestros esfuerzos continuos para simplificar nuestra estructura y está alineado con nuestro objetivo de impulsar un crecimiento sostenible para Avon", dijo la empresa.