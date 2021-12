Necesario fortalecer relación comercial entre México y Corea, afirma Economía

La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, afirmó que se requiere un acto legal que permita a México y Corea fortalecer su relación comercial, más allá de un tratado en papel.

"Más que lograr un tratado en sí mismo, es lograr un acto legal y jurídico que nos permita a ambos países estar en mejores condiciones para aprovechar y detonar esas oportunidades (de comercio exterior), que ya están y que están aprovechado, pero que se pudiera detonar de forma más acelerada", afirmó durante el Foro Económico México-Corea, organizado por la embajada de Corea en México y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

➡️ México y EU crearán grupos de trabajo para fortalecer comercio exterior

Dijo que es fundamental diversificar la inversión en un contexto complicado, más aún cuando las cadenas de valor se están reconfigurando por las grandes potencias y se abren nuevas oportunidades para el comercio internacional, así como porque aseguró que "el motor de crecimiento está en el comercio exterior. En México, está en la atracción de inversiones, sin duda alguna".

"Nos queda claro, a nosotros (gobierno federal), que la única forma en que podemos impulsar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y la reducción de pobreza y elevar el bienestar en nuestro país, es construyendo juntos, colaborando, no es a través de establecimiento de medidas proteccionistas, no es a través de la creación de muros, no es a través de restricciones de frontera", abundó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La subsecretaria de la Secretaría de Economía mencionó que se abre una nueva y tercera oportunidad para el Gobierno de México y el de Corea para estrechar la relación comercial, pues aseguró que es un candidato ideal, por lo que entre ambas naciones trabajan de la mano "para detonar este proceso de negociación a la mayor brevedad".

"Corea es un mercado leal para seguir creciendo el comercio exterior de México, sabemos que el sector agropecuario está ávido de conseguir un mejor acceso de referencia, pero no solamente hay oportunidades para la agricultura, también hay grandes oportunidades para el sector de la manufactura, para el sector de los servicios, en un contexto en el que estamos viendo un replanteamiento de las cadenas", expresó.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music