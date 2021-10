Necesita Industria 4.0 del talento de las mujeres

La Industria 4.0 necesita mucho del talento femenino. Esa fue la conclusión del programa exclusivo para mujeres de la Industrial Transformation México y donde Cleila Hernández Orta, directora general de la Iniciativa Nuevo León 4.0, señaló que es el momento para que se dé por fin la paridad de género en el sector industrial.

Durante su participación en la clausura de los trabajos del ITMUJERES, Cleila Hernández Orta señaló que la Industria 4.0 será el momento de las mujeres en el sector industrial, en donde el talento será necesario para que el ser humano siga por delante de las máquinas y que éstas no vengan a suplir las labores que realizan.

“En la Industria 4.0 se necesita mucho el talento femenino, la automatización no debe dejar de lado ni rebasar para nada al ser humano, el ser humano tiene que ir por delante de la automatización, tiene que ir por delante de la tecnología, lo que no se va a poder emular, lo que no se va a poder copiar por la tecnología es la capacidad del ser humano en su creatividad, en su discernimiento, en su enfoque ético en la parte de ser humano, eso es lo que hay que reforzar”.

Por ello, llamó a las mujeres asistentes a la Industrial Transformation México a prepararse, pues la educación y no necesariamente la que se brinda en escuelas formales, sino en la capacitación constante, será fundamental para lograr el empoderamiento de las mujeres dentro de la Industria 4.0

“No tiene que ver con educación formal, solamente, tiene que ver con lo que se llama educación para la vida, el lifelong learning, que está disponible prácticamente en todas las universidades, en todas las cámaras y en línea”.

“Están en un estado que ya pregona innovación y mentefactura, aprovechen la oportunidad que les dan y que se sigan buscando políticas públicas para que haya muchas más mujeres al frente en posiciones de liderazgo”.

Por su parte, Azul Ogazón Gómez, directora de Industrial Transformation México, dijo que desde hace 10 años se puso en la mesa el tema de la equidad de género en la Industria 4.0 y poco a poco se está viendo que el desarrollo tecnológico está involucrando a las mujeres en temas de toma de decisiones de esta Cuarta Revolución Industrial.