Negociadores de EU discrepan con Trump sobre salida del TLCAN

El empresario mexicano Moisés Kalach, quien está en el "cuarto de junto" renegociando el tratado, señaló que el equipo de negociadores de EU desean mantener el TLCAN.

¿Encuentran la misma oposición de Trump reflejado en los negociadores de EU?

“El equipo comercial tanto americano como canadiense, son profesionales y generalizando, están a favor del libre comercio. Son artífices de muchos de los tratados que tenemos. El equipo de México tiene gran cercanía con el equipo de EU. Ellos no siempre están de acuerdo con las propuestas que han recibido en su mesa, aunque sabemos que tienen jefes y son institucionales. Pero yo creo que muchas de las propuestas (de Trump) no los dejan satisfechos. Y en su mayoría, al menos los que yo conozca, les gustaría mantener el tratado, que se modernice y que no se pierda.”

¿Qué tan alto es el riesgo de que EU abandone la negociación?

"Después de más de 250 reuniones de cabildeo que se realizaron el año pasado con nuestros aliados americanos, cientos de horas con muchos sectores políticos, con poderes fácticos, y poderes económicos de Estados Unidos a favor del TLCAN, hace que el costo para el presidente Trump de salida sea cada vez más alto. Tanto politica como económicamente es un factor importante para llegar a un acuerdo."

¿Qué escenario vislumbra en caso de que no se llegue a un acuerdo?

“Mientras la negociación siga viva, aunque sea complicada, México debe mantenerse proactivo y en la mesa. Nosotros no vamos a ser quienes rompamos esta negociación. Vamos a seguir trabajando para cambiar las posturas con argumentos técnicos inteligentes. El tema de la carta está vigente. El presidente Trump puede tomar esa salida, pero lo dejaría con un costo político gigante para su país."

“Si Estados Unidos decide salir, tenemos un plan B que hemos planeado con el gobierno mexicano, el cual está basado en la visión que queremos tener. Esa visión pasa por el libre comercio, pasa por ser más competitivos, y fortalecer las cadenas de abasto y de logística, así como cuidar aquellos sectores que podrían salir más afectados de la cancelación del tratado. Pero más que nada nos estamos concentrando en que eso no pase, esa es nuestra estrategia.”

¿Qué futuro tienen otros tratados como el Acuerdo de Asociación Transpacífico?

"Los tratados siguen en la mesa. Está el TPP11, y con Japón acaban de tener una reunión. Y se está tratando de volver a implementar la Alianza del Pacífico, y tenemos otros tratados de modernización. La agenda de comercio exterior continúa adelante para diversificar y mantener a México en un plano estratégico. Pero sin duda hay que trabajar en mantener el TLCAN que es nuestro pilar."

¿México está dispuesto a ceder en el tema de salarios?

"El tema del salario es nacional y no tiene que ver con el TLCAN. En la mesa de negociaciones no se encuentra el tema del salario. Es un tema en la agenda pública porque sindicatos canadiénses y americanos lo quisieron poner a manera de presión. No existe un indicador o un índice, los salarios en México se fijan por oferta y demanda de manera local. Es un tema que está en contra de las leyes económicas y estamos totalmente en contra de ello."

¿Hay presiones de Europa o China para influir en el TLCAN por sus inversiones en el país?

"Todas las empresas en México, las consideramos como inversiones mexicanas aunque vengan del exterior. Cuando tomamos una decisión cuidamos que cubra a todas las inversiones en México. La inversión extranjera en México, es mexicana y no hay ningun tema que venga de China u otros países."