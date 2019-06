Netflix también le entra al streaming de videojuegos

La Plataforma de streaming Netflix ha presentado nuevos videojuegos basados en sus programas, en un esfuerzo intensificado por convertir su contenido de transmisión en un imperio multimedia.

En sus primeros productos están Stranger Things 3: El juego estará disponible a partir del 4 de julio en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, macOS y en móviles iOS y Android. Netflix también ha licenciado "The Dark Crystal: Age of Resistance", una precuela de la película de Jim Henson en la década de 1980, para un juego que se estrenará este año.

La compañía no está desarrollando o produciendo los videojuegos en sí, sino que opta por licenciar los personajes a estudios externos.

La plataforma dice que el juego de Stranger Things incluirá a los 12 personajes de la serie. Existirá un modo multijugador para explorar el mundo de Hawkins, superar desafíos y luchar contra el Azotamentes.

Este no es el único juego de la serie que prepara la empresa, ya que existe otro que será lanzado para móviles en 2020. La descripción oficial indica que será un juego de desafíos/RPG basado en la ubicación que permitirá a los jugadores explorar el Otro Lado que se encuentra oculto a su alrededor.

La primera vez que Netflix está en un E3 y presenta el desarrollo de videojuegos de sus series y películas originales. Comenzando con Stranger Things 3 que sale el 4 de julio (también la serie) en Switch,Xbox,PS,PC, Android, iOS.

Y El Cristal Encantado en algún momento de 2019 pic.twitter.com/gI1EKfh4MC — Jose Antonio Ponton (@japonton) June 12, 2019