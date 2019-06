Niega AMLO confrontación con empresarios por cancelación de rondas petroleras

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclarará con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, las cifras de producción petrolera, porque mientras los empresarios alegan que ya producen 75 mil barriles diarios, los datos oficiales revelan que apenas alcanzan los 20 mil.

Durante la conferencia mañanera afirmó que no hay pleito con el Consejo Coordinador Empresarial por la cancelación de los farm outs con Petróleos Mexicanos la semana pasada, después de que se firmó un convenio de inversión por 32 mil millones de dólares con el sector privado.

“Por eso hablo de que hay un problema de información, que vamos a aclarar, no hay ningún problema con Carlos ni con el sector empresarial”, aseguró.

Recordó que durante la firma del pacto con los empresarios, ya se le había advertido a los contratistas de la reforma energética que si no aumentaban la producción, se suspenderían las rondas petroleras.

Argumentó que lo importantes “es no seguir dando concesiones a diestra y siniestra, porque si con los contratos ya otorgados, no se han alcanzado los resultados deseados, no pueden seguir con el mismo método".

Explicó que entre el 30 y 40 % del territorio mexicano fue entregado a privados, para que produjeran alrededor de tres millones de barriles diarios al final del sexenio, pero Pemex apenas produce un millón 600 mil barriles diarios.