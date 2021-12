Niega AMLO que inyección de recursos a Pemex afecte a la administración pública

El presidente Andrés Manuel López obrador negó que la inyección de 3 mil 500 millones que le dará a Pemex para reducir su deuda vaya a afectar a la administración pública, mientras subrayó que la empresa productora del Estado es una compañía de todos los mexicanos que tiene que ser respaldada por todos.

Asimismo, indicó durante su conferencia matutina que Pemex el presupuesto para el próximo año no tiene ningún faltante y todos los proyectos tienen garantizado su presupuesto, mientras aclaró que en caso que fuese insuficiente el presupuesto para algún programa se realizarán transferencias para que sean apoyados.

No obstante que Pemex es una de las petroleras más grandes del mundo, esta empresa anunció la semana pasada que lanzó una oferta por mil millones de dólares en títulos a 10 años, con un rendimiento del 6.7%. Dentro de los que obtuvo una demanda de 5 mil millones de dólares.

Al hacer una defensa de la importancia de esta empresa, el mandatario dijo este lunes que en el periodo neoliberal se trató a Pemex, al igual que la CFE, como empresas cualquiera. Pero destacó que ahora su Gobierno las está respaldando.

En ese mismo tenor aprovechó también para criticar a los empresarios que se beneficiaron con la Reforma Energética de la administración anterior, de quienes reiteró que sus negocios pagan menos por la energía eléctrica que consumen que una familia o una pequeña tienda de abarrotes. Aunque reconoció que hay empresarios que están ayudando mucho a al país e incluso, dijo que le "están ofreciendo disculpas por abusos que cometieron".

Asimismo, descartó que tenga pensado revocar concesiones petroleras, pues aclaró que lo que está buscando es que se invierta en México y recalcó que hay campos petroleros con mucho potencial.

"Llegamos al acuerdo (con los empresarios) de que no se va a cancelar, aun cuando no hay inversión, que sería un motivo para cancelar las concesiones, no lo vamos a hacer porque lo que queremos es que se animen y que inviertan", dijo.

Informó, además, que se está avanzando con un tratado de comercio con la Unión Europea y otro con Ecuador, donde está tratando resolver temas polémicos relacionados con el cultivo del camarón y uno más sobre el plátano. "Cuidando lo estratégico, si podemos ponernos de acuerdo", dijo el presidente.

López Obrador informó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, así como personal de la Cancillería, viajaron a Perú, para apoyar al presidente de ese país, Pedro Castillo, pues está atravesando una crisis política, originada por la derecha.

El presidente mexicano aseguró que durante el periodo neoliberal, los dueños del mundo, fueron creando sistemas de gobierno para que no llegara a gobernar un líder popular. Por ello, el mandatario subrayó que se debe apoyar a los mandatarios de países que han surgido de un movimiento popular, a la vez que aseguró que Castillo ha sufrido de racismo.

López Obrador aseguró que el presidente peruano le pidió apoyo y, por ello, envió a al secretario de Hacienda y a la subsecretaria del Bienestar, para ver dé qué modo puede su gobierno apoyar a la gente humilde. “Tenemos que apoyar a los pueblos hermanos”, dijo López Obrador.

El titular del Ejecutivo federal también se refirió a las críticas de intelectuales en contra de su gobierno y habló del acuerdo que emitió el 22 de noviembre para catalogar sus obras de infraestructura como de seguridad nacional.

Al respecto, subrayó que por emitir este acuerdo y tratar de que avance su administración, los intelectuales diga que se trata de un golpe de Estado; en este mismo sentido, dijo que también los intelectuales, como Sergio Aguayo —quien ha apoyado a su gobierno— fustigan el conflicto que hay entre estudiantes del CIDE con el CONACYT, pues, supuestamente, el presidente ordenó imponer al nuevo director del CIDE, José Antionio Romero Tallaeche.

Sobre este asunto, el presidente concluyó "safo, yo ni lo conozco" y aseguró que ya tiene suficiente trabajo, mientras concluyó su conferencia al recordar la muerte al intérprete de música ranchera Vicente Fernandez, quien murió la mañana de este sábado y proyectó un video del cantante cantando su famosa canción “Volver”.

Al inicio de su conferencia también externó su pésame a la familia y seguidores del cantante jalisciense y aprovechó para felicitar al equipo profesional de fútbol de ese mismo estado, Atlas, por su campeonato nacional.