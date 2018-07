No afecta a Citibanamex la suspensión de licitaciones en el NAIM

A Citibanamex no le afecta de ninguna manera el quese hayan suspendido algunas licitaciones en los trabajos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México(NAIM), consideró el director general de este banco, Ernesto Torres Cantú.





"No nos afecta”, recalcó el directivo explicando que directamente no tienen créditos otorgados (en esa obra). “Hay colocaciones de bonos como tú sabes, que en varias de esas participamos nosotros, y tienen una fuente de pago muy clara en los impuestos generados en el aeropuerto actual de la Ciudad de México, entonces no hay afectación”, acentuó.

Al mencionar que Citibanamex obtuvo una utilidad de 12 mil 604 millones de pesos durante el primer semestre de 2018, 7% más que en similar periodo de 2017, Ernesto Torres subrayó que la cancelaciones de licitaciones “es un acuerdo entre el gobierno entrante y el gobierno saliente”.





“En términos generales, lo que es muy importante es que la inversión total del país continúe”, destacó añadiendo que lo medular es que la revisión de contratos sea rápida junto con el anuncio de sus resultados.









Por otra parte, Torres Cantú dio a conocer los resultados financieros de Citibanamex al cierre del segundo trimestre de 2018 y advirtió que si no se combate la informalidad laboral no disminuirá la pobreza en el país. “Y si no hay disminución de la pobreza, a todo el país no hay manera de que nos vaya mejor”.





Expuso que el estado donde más trabajadores informales hay es Chiapas, el cual coincidentemente también es el de mayor pobreza en el país; sin embargo, Nuevo León, que es la localidad con menos informalidad (laboral), es la entidad con menos pobres en México.





“No hay un indicador que determine más la pobreza que la informalidad”, acentuó agregando que “nos parece importantísimo como tema de política pública el dedicarnos cada quien desde la parte que nos corresponda, en el caso del banco la bancarización, a eliminar este tema de la informalidad”.





Respecto al citado reporte, entre los puntos que se resaltan está que al cierre del segundo trimestre del presente año Citibanamex es el líder en captación integral de recursos de clientes, la cual superó nuevamente los dos billones de pesos, con un crecimiento anual del 9% o 174 miles de millones de pesos. “Esta cifra representa el mayor monto administrado por cualquier grupo financiero y representa cerca del 20% del ahorro financiero del país”.





Igualmente, la cartera de crédito vigente alcanzó 669 mil millones de pesos, 13% o 75 mil millones de pesos más que en el segundo trimestre de 2017, de acuerdo con la información proporcionada en conferencia de prensa realizada en oficinas de ese banco en la capital mexicana.





“Al cierre del segundo trimestre de 2018, el crédito a las familias llegó a niveles récord al superar los 277 mil millones de pesos que incluyen un crecimiento anual de 3% u siete mil millones de pesos”, destaca la información de Citibanamex, entre otras cosas.





