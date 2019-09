"No creo que sea cierto", AMLO sobre rescate de NAIM por Singapur

El presidente Andrés Manuel López Obrador respeta que empresarios de Singapur pretendan revivir el aeropuerto de Texcoco, pero no confía en que sea un planteamiento serio.

“No creo que sea cierto este planteamiento. No tenía información, creo que es una opinión, como hay muchas, que hay que respetar, pero no lo veo como un planteamiento serio”, opinó durante la conferencia mañanera.

El primer mandatario confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha rechazado amparos en contra del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, por lo que en breve comenzarán con la construcción.

“Ya el Poder Judicial esta desechando los amparos y que como no hay razón, motivo, porque no se afecta el medio ambiente, ya pronto no va a haber ningún obstáculo legal y vamos a empezar a construir el aeropuerto Felipe Ángeles”, celebró.

El gobierno federal ya cumplen con todos los requisitos legales, desde la Manifestación de Impacto Ambiental hasta el dinero, el cual ni siquiera requerirá de la inversión extranjera.

“Tenemos el proyecto, la MIA, lo de los amparos, ya tenemos el dinero y no se va a requerir de inversión extranjera se va a hacer con presupuesto público”, aseveró.

Insistió en que los recursos legales contra el aeropuerto son por razones políticas, y afirmó que cumplirán con la meta de terminarlo en el 2021.

“Se convirtió en deporte nacional presentar amparos en contra del aeropuerto, los promovieron organizaciones como la de ... No voy a mencionar su nombra que lo hacen por razones políticas nada mas por obstaculizar pero se va a avanzando. Vamos a terminar esta obra en el 2021”, garantizó.