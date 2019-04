No daremos la espalda a AMLO, asegura Nadro

Nadro, una empresa fundada por Pablo Escandón Cusi, asegura que no le darán la espalda en el abasto, venta y distribución de medicamentos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese a que su principal negocio y experiencia está en la comercialización a farmacias, centros comerciales, clínicas y hospitales privados.

“Ya salieron las bases y el formato (para vender medicamentos) al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Hacienda (...) pero si no participamos, tampoco es darle la espalda, nosotros menos que nadie, al gobierno o a las necesidades de los mexicanos para surtir medicamentos”, afirmó Alonso Beceiro, representante legal de Nadro.

El directivo de la compañía, propiedad de Pablo Escandón Cusi, comentó que las distribuidoras de medicamentos están abiertas a participar como proveedores del sector salud no por ser de su interés, sino por las necesidades de las clínicas y hospitales públicos.

“Nadro lleva un muy buen rato sin venderle a gobierno. Aplaudimos, y yo en lo personal he aplaudido las reformas y el proceder de Andrés Manuel López Obrador”, señaló a El Sol de México.

La distribuidora de medicamentos de Escandón Cusi logró 136 licitaciones del sector salud en el último año del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y los cuatro primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, señala un análisis de contrataciones públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Esas contrataciones públicas le dejaron a la empresa ingresos por mil 167 millones de pesos de 2012 a 2016, agrega el reporte del organismo privado.

La compañía cuenta con 14 sucursales, un centro de distribución y un centro de devoluciones, que fungen como almacenes y puntos de distribución. La infraestructura de la empresa está ubicada estratégicamente y con la finalidad de atender a todo el país.

Su flotilla, que cuenta más de 500 vehículos, surte un millón 250 mil piezas en 12 horas, donde el principal beneficiario es el paciente.

El Sol de México publicó que el presidente del Consejo de Administración de Nadro creó una nueva empresa para participar en las licitaciones de medicamentos de alta especialización durante el gobierno de López Obrador, así como la venta de esos productos en hospitales, clínicas, farmacias y centros comerciales.

“El tercer objeto social de Grupo BT1 será participar en la asignación, invitación y licitación de medicamentos realizado por alguna persona física o moral, dependencia, entidad, empresa productiva del Estado o cualquier ente gubernamental a nivel federal, estatal o municipal”, según documentos de la empresa.

La nueva compañía del fundador de Nadro podrá también celebrar cualquier contrato o convenio para la venta de medicamentos contra padecimientos como el cáncer con el IMSS, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) y la Secretaría de Salud.

El representante legal de Nadro manifestó que Grupo BT1 es una empresa distribuidora de medicamentos de alta especialidad que requieren de un almacenaje y tratamiento especial.

“BT1 es una división del señor Escandón, pero es completamente independiente a Nadro”, comentó.

¿Pero no es una marca o empresa para cambiar la imagen de Nadro?

Nadro no tiene por qué cambiar su imagen. Nadro es un proveedor del sector salud, pero privado, no hay una razón por la cual deba cambiar su imagen. Nadro tiene su propio personal, almacenes, líneas de distribución, y empresas como esta, de alta especialidad, se dedican a otra cosa. BT1 no tiene nada que ver con ventas al gobierno, no tiene planeado venderle a gobierno.