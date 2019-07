No es creíble que Trump tenga Plan B para el T-MEC: Luis de la Calle

“En Estados Unidos el T-MEC no es impopular y no hay razón para que no pase”, señaló Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera, ante el dicho del presidente Donald Trump, quien aseguró tener un “Plan B” en caso de que el Congreso estadounidense no apruebe el nuevo tratado comercial.

Luis de la Calle apuntó que el mandatario estadounidense tiene un estilo y forma propia de negociar, pero “no es creíble y menos cuando nos acerquemos a la jornada electoral en Estados Unidos, porque necesita ganar el medio oeste, lo que se llama el cinturón de maíz, y Texas y Oklahoma, que son territorio Trump”.

Finanzas Una baja en la nota soberana y de Pemex es cuestión de tiempo, advierte Citi

Lo anterior, por la simple razón de que entre 50 y 60 por ciento de las exportaciones de esos estados vienen a parar a México. “Es impensable que Texas, Michigan y Ohio permitan que Estados Unidos se salga del T-MEC, la amenaza existirá, pero no se cumplirá”.

De la Calle fue consultado también sobre el arbitraje iniciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra la empresa IEnova, subsidiaria de la internacional Sempra y de la que Nancy Pelosi sería parte como integrante del Consejo de Administración, lo que pudiera ser un motivo para no ratificar el tratado comercial entre los tres países.

Explicó que en primer lugar Pelosi, por ser presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de EU, está impedida para pertenecer a algún consejo de administración, lo que sí es que “la empresa es de California, ella es diputada por ese estado y por ahí podría haber una conexión”.

Puso énfasis en que las dificultades para aprobar el T-MEC en la Unión Americana están ligadas a la política interna de Estados Unidos, “las diferencias entre demócratas y republicanos y la poca capacidad de negociación entre la Casa Blanca y la Cámara de Diputados”, por lo que sugirió que México no debe exacerbar esas diferencias.

Mundo Tengo un mejor plan si Congreso no aprueba T-MEC: Trump

En el marco del taller Estados Unidos-China, tensiones comerciales y su impacto en México, Luis de la Calle afirmó que México es el principal competidor de China y que nuestro país tiene el tamaño de la producción industrial para competir con el país asiático.

Es importante la diversificación, dijo, pero hay que entenderla en tres planos: diversificación de origen. Antes del Tratado de Libre Comercio 75 por ciento de los productos venía de EU, ahora solo 50 por ciento.

El segundo plano es la diversificación de importaciones, “es lo más importante a la hora de una negociación, que tus proveedores sepan que les puedes comprar a otros países” y tercero, lo que importa en la economía, no es la diversificación promedio, sino en el margen.

“Puedes exportar 75 por ciento a Estados Unidos y estar plenamente diversificado, y cuando viene una fluctuación de la economía estadounidense y se cae tu mercado 10 por ciento, ese porcentaje lo puedes colocar en Asia o en Europa”, destacó quien fue parte del equipo asesor del llamado Cuarto de Junto durante la renegociación del TLCAN.