No es momento para alarmarse por empleos, dice Manpower

En materia de empleo y con los datos del primer semestre “la nota es que estamos planos”, pero todavía “hay que esperar para alarmarse”, dice Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group LATAM.

Los datos disponibles a la fecha indican que hay cierta cautela en la inversión y por tanto en la contratación de personal, pero no hay alarma todavía, dice a El Sol de México la jefa regional de la multinacional de capital humano.

Como actuaria, Flores Barragán sabe de cifras y recurre a éstas para no caer en lo que llama “historias rosas”. El país necesita un millón o un millón 200 mil plazas cada año para captar a los jóvenes en edad económicamente activa y la expectativa es cerrar este 2019 con 450 mil o 500 mil nuevos empleos, un poco más que al inicio de sexenios anteriores.

La brecha con la cifra de empleos que se requiere no es un problema de este sexenio, es histórico. De la cifra para este año, admite que el escenario puede cambiar. “En un mundo incierto un tuit puede cambiar tu estrategia de negocio (…) no te firmo el cierre de año en número de empleos porque si no se ratifica el TMEC con Estados Unidos y Canadá, si hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, si hay una recesión en Europa pues cambia todo”, dice la ejecutiva que hasta hace unos meses presidió la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham).

Flores Barragán se remite a la encuesta trimestral que hace Manpower a nivel global en la que preguntan a casi 60 mil directivos, cinco mil de ellos en México, si planean aumentar o recortar su plantilla laboral en el siguiente trimestre.

Para el tercer trimestre de 2019, 14 por ciento de los consultados en México dijo que aumentará su plantilla, 4 por ciento que la va a disminuir y 80 por ciento que no hará cambios. La tendencia neta de contratación, explica, es de 10.

Foto: Daniel Galeana

“La buena noticia es que los empleadores no tengan cambios, si bien no aumentamos el número de contrataciones como se necesita, no hay destrucción de empleos. Depende cómo lo veas: malo porque no es suficiente, bueno porque no se destruye”.

Si comparamos el porcentaje de quienes contratarán contra el mismo periodo de 2018 disminuye un punto porcentual, lo mismo si la referencia es el segundo trimestre de 2019, pero este ajuste no es representativo. “No podemos sacar conclusiones de un punto, lo que sí podemos decir es que hay cierta cautela en la inversión y por tanto en la contratación”.

En vez de 10 la expectativa de contratación debería estar en 18, pero no estamos en ese nivel desde 2013. “El primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, con el optimismo de crecimiento, reformas estructurales, todo eso que era la luna de miel galopante, pues ahí está. No es más que perspectiva y confianza. El 10 no es un número negativo, aunque no es donde queremos estar, y no estoy contando una historia rosa”.

De las cifras reportadas por el IMSS según las cuales en mayo se generaron sólo tres mil 983 empleos, Flores Barragán sugiere ampliar el espectro. Las cifra eneromayo es positiva, se generaron más empleos que en cualquier otro primer año de sexenio. ¿Qué pasó en mayo? Muchos de esos empleos que se perdieron eran temporales, en el campo y sí, también de la construcción, y es obvio, dice, se pararon las obras en la Ciudad de México y las grandes obras como el aeropuerto y no se ha empezado a construir Santa Lucía. Aun así, dice, hay que esperar para alarmarse.