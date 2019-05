"No habrá deuda", AMLO celebra ingresos fiscales por 1.4 billones de pesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que sobre los impuestos hay una recaudación del 12% más y que hay ingresos fiscales por un billón 400 mil millones, siendo ejercidos un billón 300 mil, por lo que descartó que haya un subejercicio porque tiene un colchón de 100 mil millones de pesos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, subrayó que no se va a gastar de más y no habrá deuda, además de que el peso mexicano está en buenos niveles de cotización, “no es para cantar victoria, pero no hemos tenido problema en ese campo”.

En el Salón Tesorería, López Obrador abundó que sobre el crecimiento va cambiando y recordó que se mantiene la apuesta con los adversarios y economistas para saber si se crece o no.

Aun cuando el Presidente mantiene un panorama positivo, la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor indicó que los mexicanos son menos optimistas sobre la situación actual de la economía nacional en comparación con la de abril de 2018.

El Sol de México publicó que la baja en la certeza ocurre en un entorno en el que organismos nacionales e internacionales redujeron las expectativas de crecimiento económico.

El Banco de México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Secretaría de Hacienda prevén un crecimiento económico de 1.6% en 2019, lejos del 4% promedio prometido por el mandatario.





En una editorial, el diario británico Financial Times advirtió que “la búsqueda autocrática de regeneración de López Obrador corre el riesgo de provocar un deterioro institucional y económico”.

“Su imagen de ser un hombre austero del pueblo ha sido un cambio bienvenido. Él ha introducido planes dignos, tales como pensiones más altas y un vasto programa de aprendizaje para jóvenes desempleados. A pesar de los costos, Wall Street ha estado satisfecho con su promesa de mantener el presupuesto equilibrado y las deudas bajas, como sucedió cuando fue alcalde de la Ciudad de México de 2000 a 2005. Sin embargo, éstas son evaluaciones a corto plazo”, detalló el rotativo.