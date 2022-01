No han podido refutar la propuesta del presidente para la Reforma Eléctrica: Bartlett

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que hasta ahora no ha habido quien refute, con hechos, la propuesta del Presidente sobre la Reforma Energética en materia eléctrica, toda vez que es clara en su exposición de motivos

Tras acudir a la reunión Plenaria de Morena, que se realiza en San Lázaro, el director de la CFE aseguro que quienes han apuntado sus argumentos en contra de la iniciativa de Reforma son malísimos.

➡️ Afina AMLO estrategia en materia energética

Tras ser cuestionado sobre qué opinaba del posicionamiento de quienes argumentan en contra de la Reforma, Bartlett respondió que la apertura de la Cámara de Diputados es amplísima, hay toda clase de posibilidades de participación, está abierta a todos los sectores, a todos los interesados, de manera que es un Parlamento Abierto de verdad.

Sin embargo, los que están en contra de la propuesta, para el funcionario morenista, son malísimos “son muy mentirosos. Mira, la iniciativa del presidente es muy clara. La exposición de motivos", exclamó Barlett.

Manuel Bartlett, Director General de la CFE, durante su participación en la Plenaria del GPMORENA / Foto: Laura Lovera | El Sol de México

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"No han hecho la menor crítica a ella, se van a decir que la energía sucia y que la CFE. Son mentiras. No han podido, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del Presidente de la República en la iniciativa”.