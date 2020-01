No hay arbitrariedad en contratos entre CFE e IP, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay arbitrariedad en la revisión de los contratos de subsidio entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas.

Reclamó que se engañó a los ciudadanos diciéndoles que el cobro del subsidio era para mejorar el servicio, cuando se utilizaba para beneficiar al sector privado.

“Se engañó a la gente diciéndoles que él subsidio que les entregaba era para el consumidor y no, era para las grandes empresas. No pagan nada por la transmisión de energía que producen, eso corre a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. No vamos a hacer nada arbitrario, estamos revisando todo esto que fue muy dañino para el interés general, el interés público. Queremos libre competencia, libre mercado, no estas condiciones de privilegio”, expresó durante la conferencia mañanera.

Rechazó que con esta medida vayan a aumentar las tarifas de luz, porque impulsarán la generación de electricidad con la rehabilitación de todas las plantas hidroeléctricas.

Además, adelantó que a más tardar a mediados de febrero presentarán la segunda parte del Plan Nacional de Infraestructura en materia energética.

Por otro lado, aseguró que con el refinamiento de la deuda “salvamos ya a Pemex y no se cayó la producción petrolera”, pues afirmó que por primera vez en 14 años no cayó la producción petrolera.