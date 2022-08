No hay elemento de preocupación por venta de Banamex: ABM

La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que no existe elemento de preocupación por la venta de Banamex, a pesar de los comentarios y condiciones dichos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente puede y tiene todo el derecho de sugerir, a su saber y entender, qué es lo correcto, pero no me parece que sea un tema de presión que pueda regir nuevas condiciones. No veo elemento que cause preocupación por el hecho de que López Obrador emita una opinión de cómo cree que se deba vender”, aseguró Daniel Becker, presidente de la ABM.

Esta mañana, el jefe del Ejecutivo comentó que en algún momento pensó en comprar el 51 por ciento de las acciones de Banamex, que fue puesto a la venta desde inicios de enero, aunque desechó la idea debido al tiempo que implica una operación de esta magnitud.

Según López Obrador, con ello también se descartó que las sucursales de Banamex puedan incorporarse a las filas del Banco del Bienestar (BanBien), una de las principales instituciones financieras de la actual administración.

“A mí no me parece que sea descabellado. Fue muy claro en la mañana, lo exploraron, determinaron que no era una idea razonable. El mismo presidente dijo que es un tema que no estará sobre la mesa y que el gobierno seguirá para efectos de entrega de programas sociales a través del Banco del Bienestar”, añadió Becker en una conferencia de prensa.

De acuerdo con el presidente de la ABM, López Obrador “está en todo su derecho” de opinar sobre la venta del banco, pues al final es un funcionario público y tiene el deber de velar por el bien del país.

Por su parte, Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente de la ABM, descartó que el gobierno de la Cuarta Transformación esté interviniendo en el proceso de venta de Banamex. Por el contrario, aseguró, también está haciendo su labor de supervisión dentro del sistema financiero.

Actualmente, Banorte, de Marcos Ramírez, e Inbursa, de Carlos Slim, son quienes siguen en la puja por comprar a Banamex, el negocio minorista de Citigroup que fue puesto a la venta en enero como parte de una estrategia corporativa a nivel global.

En días pasados, Santander, que encabeza Ana Botín, informó que ya no participaría en este proceso debido a que Citigroup rechazó una oferta de precio.