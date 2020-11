No queremos que pase con Interjet lo mismo que con Mexicana: SCT

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal, aseguró que el gobierno federal está trabajando con Interjet para que la empresa no corra la misma suerte que Mexicana, empresa que quebró hace 10 años.

“Interjet está en una crisis, pero es voluntad del gobierno que no le pase lo que a Mexicana, no queremos que pase eso”, dijo el funcionario.

Tras conmemorar el Día del Cartero, refirió que la aerolínea tiene que resolver problemas fiscales muy fuertes así como el pago de deudas, entre ellas dos mil 600 millones de pesos que debe a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

“Estamos tratando de ayudarles, pero tienen que resolverlos internamente. Hemos platicado con el señor Alemán y sus socios”, comentó.

Arganis Díaz Leal añadió que la SCT ha estado colaborando con el SAT para ver cómo se puede ayudar a la empresa, y aseguró que la aerolínea tiene recursos económicos para pagar sus deudas.

Sin embargo, este martes la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseveró que Interjet no tiene dinero ni liquidez para pagar la nómina de sus más de cinco mil trabajadores.

“No tiene dinero porque ya no está volando. Ahorita el problema es que, si no se ha pagado la nómina de los trabajadores, es porque no hay dinero en la caja y no ha habido vuelos”, refirió la funcionaria en una rueda de prensa.

