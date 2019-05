No queremos ruptura con el FMI, asegura López Obrador

El gobierno federal firmará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para inaugurar el nuevo enfoque de política económica con México, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la reunión privada de ayer con la directora general del FMI, Christine Lagarde, coincidieron en que nuestro país debe enfocarse en la reducción de la pobreza, el desarrollo sustentable, la equidad de género y, sobre todo, el combate a la corrupción.

“Es posible, si llegamos al acuerdo, que se firme un documento, ya sea aquí o en Washington, porque la relación con el Fondo de México, tendría un nuevo enfoque, sería inaugurar una etapa nueva en las relaciones”, adelantó durante la conferencia mañanera.

Aunque sostuvo que en el pasado, el FMI y el resto de organismos internacionales fueron responsables del fracaso de nuestro país con las reformas estructurales, López Obrador aseguró que no habrá ruptura con el extranjero.

“No queremos una ruptura con el Fondo Monetario Internacional ni con ningún organismo financiero, económico, comercial ni con ningún gobierno del mundo, pero como país libre y soberano, ejerceremos nuestro derecho a definir nuestras políticas, si en este marco podemos coincidir, pues tenemos relaciones con todos”, afirmó.

El primer mandatario remarcó que si hoy ambas agendas coinciden, no tiene motivos para rehusarse a trabajar con esta institución, por lo que suscribirán el acuerdo a mediano plazo, después de que los secretarios de Hacienda y Crédito Público, se hayan reunido con los directivos del FMI en México.

“Por qué no coincidir si el Fondo Monetario condena la corrupción, por qué no coincidir si el FMI busca combatir la pobreza, por qué no coincidir si el FMI apuesta al desarrollo sustentable, por qué no coincidir si el FMI se pronuncia por la igualdad de género, en eso estamos totalmente de acuerdo, es la nueva relación”, presumió.

Remarcó que ya no se impondrá la agenda del extranjero, México seguirá la propia, de acuerdo a sus necesidades y ejemplo de ello es el Plan Nacional de Desarrollo, el cual dijo, no se había hecho uno sin la ayuda de países externos desde hace 30 años.