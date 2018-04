No quiero que sea como en Venezuela: Juan González, presidente de Gruma

MONTERREY, NL.- Juan González Moreno, presidente y director General de Gruma, dio su apoyo a José Antonio Meade Kuribreña para que México no viva lo que está sucediendo en Venezuela, donde, aseguró, el gobierno estatizó a las empresas y expropió a las compañías extranjeras.

El aspirante presidencial por el PRI, PVEM y Panal es la persona que requiere México, dijo el empresario a El Sol de México, luego de que escuchó al extitular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar su proyecto para impulsar a los emprendedores.

En 2010, el gobierno venezolano de Hugo Chávez decretó una expropiación que afectó las inversiones de Molinos Nacionales y Derivados de Maíz Seleccionado, empresas subsidiarias de la mexicana Gruma.

Después, en el año 2013, la productora de harina de maíz comenzó una batalla legal y un pago de 484 millones de dólares. Cemex fue otra de las empresas mexicanas expropiadas por el gobierno de Chávez.

Ayer, Meade Kuribreña se comprometió ante los empresarios a ofrecer certeza y certidumbre a las inversiones y a proyectos como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“El modelo económico quiere decirle sí al respeto a la ley; decirle sí al respeto a las instituciones; decirle sí al respeto a los derechos humanos y sociales; decirle sí al respeto a las personas con discapacidad; decirle sí a reducir la deuda; decirle sí al gasto público eficiente y transparente”, dijo Pepe Meade a los hombres del dinero de Monterrey, la ciudad industrial más importante de América Latina.

El aspirante de la coalición Todos por México recibió el aplauso de Rogelio Zambrano Garza, director de Grupo Garza; José Treviño Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León; así como otros otros empresarios como Jesús Benjamín Cruz Luevano, Jesús Herrera Caso, Federico Pozas García, José Antonio Rivero Larrea y Enrique Regules Uriegas.

El gran ausente fue Armando Garza Sada, presidente de grupo Alfa, quien apoyó a Meade durante la precampaña.

-¿Estaría dispuesto a trabajar con otro modelo como el de AMLO?,-se le preguntó a Juan González Moreno.

-No. Yo estoy convencido, porque conozco a Pepe Meade y he trabajado con él durante el sexenio y he trabajado con ėl en las tres secretarías que ha trabajado.

-¿Le da miedo un modelo económico que los regrese a la década de los 70?

-Claro. Lo estoy viviendo en Venezuela, con el caso que tenemos en Gruma allá, pues no quiero que eso vuelva a pasar.

-¿No quieren que pase lo de Venezuela en México?

-Claro.

De esta forma, el empresario Juan González Moreno dejó claro que su apuesta es por José Antonio Meade.

No funciona el plan económico de AMLO: frisa

Eduardo Garza T. Fernández, presidente de Frisa, está muy preocupado por la propuesta de Andrés Manuel López Obrador porque, dijo, es darse un tiro en el pie, ya que regresará la economía mexicana a la década de los 70, cuando todo era caro.

“Me tiene muy preocupado que México regrese a la década de los 70, ya que sería darnos un tiro en el pie”, dijo el inversionista a José José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal.

Cuando se habla de insuficiencia alimentaria y de mercado interno en una época globalizada como la actual: “ Veo un retorno al pasado que fue muy malo para México”, dice a El Sol de México.

Andrés Manuel López Obrador es el candidato que apuesta por el desarrollo estabilizador, que “no funcionó hace 50 años y ahora menos”, expresa el directivo de la empresa con sede en Nuevo León.

A muchos ya se les olvidó que había inflación de 150% y los intereses, por las nubes; no existían condiciones para comprar una casa o un automóvil a crédito, mencionó.

El directivo de la empresa dedicada a la producción de piezas para la industria aeronáutica manifestó que no quieren que les den apoyo, más bien seguridad, paz social y que los dejen trabajar.

Garza T. Fernández afirmó que contrataría como socio al aspirante presidencial José Antonio Meade, ya que cuenta con la capacidad y experiencia.

