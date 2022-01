No se va a expropiar ni un tornillo: Rocío Nahle

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó a los senadores de Morena que no se va a indemnizar a los productores de electricidad privados, porque “no se va a expropiar ni un tornillo”.

"No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más le decimos ustedes se quedan en esta parte”, subrayó durante la reunión plenaria del partido guinda.

Durante su intervención, adelantó que a los particulares se les seguirá dejando una parte importante del mercado eléctrico en todo el país.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“El 46 por ciento se les va a dar a todos los privados, que ya están aquí en México; una participación muy importante para que ellos ahí en un libre mercado justo, participen entre ellos, participen y nos van a ayudar incluso, porque la CFE en su 54 por ciento va a generar en una forma competitiva”, aseguró.

Asimismo explicó que gracias a la Comisión Federal de Electricidad en el 99 por ciento de los hogares hay luz, por lo que reiteró que con la reforma eléctrica se busca fortalecer a la CFE.

Frente a las acusaciones de los "opositores", Nahle rechazó que México esté en contra de la generación de energías limpias.

“México dentro de los países de la OCDE somos el país que menos contaminantes emitimos de CO2 por producción de energía a través de carbono. Nosotros vamos en un adecuado balance energético. (...) Vamos caminando hacia la transición, pero no te puedes desconectar tan fácil de los fósiles", apuntó.