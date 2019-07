No todos los secretarios de AMLO "jalan parejo" con su proyecto de nación: Concamin

Los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, advirtió que no todos los secretarios del presidente Andrés Manuel López Obrador “jalan parejo” con su proyecto de nación.

Luego de que se diera a conocer la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, el representante de los industriales aclaró que se trata de “una suposición personal”, pero el descontento tal vez se deba a la preferencia por el sureste.

"Seguramente el Presidente tiene en su visión muy clara el crecimiento y sobre todo ir al sur sureste, pero sentimos que luego hay una parte del gabinete que no está en el mismo canal del presidente", opinó el presidente de la Concamin al salir de una reunión privada con el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, y el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos.

Enfatizó que todo se trata de “una suposición personal”, pero si no andan en el mismo tren el presidente de la República y sus secretarios, van a caer en incongruencias.

"Tenemos que andar todos en el mismo ferrocarril y el mismo tren para que México crezca que no jalemos la liga para otros lados porque si no nos vamos a una incongruencia y no a una congruencia", explicó.

Sin embargo, ambos representantes de las cámaras empresariales le dieron un voto de confianza a Arturo Herrera como el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda.

Con Herrera Gutiérrez al frente de la SHCP tienen la certeza de que habrá continuidad a la política económica y a los proyectos tratados anteriormente con Carlos Urzúa y sólo pedirán una reunión a la brevedad con el nuevo secretario, para señalar ajustes.

“Afortunadamente, lo positivo dentro de esto, es que haya sido una reacción rápida y se haya nombrado a Arturo Herrera a quien ya hemos tenido oportunidad de tratar tanto en el ámbito industrial como en el comercial, y pues le da confianza a la economía de nuestro país”, expresó José Manuel López Campos.

El presidente de la Concanaco señaló que el gobierno de la República ya no se puede apretar el cinturón y más que una continuidad a las políticas económicas, pidió que se concreten planes de gobierno porque no se la pueden pasar el sexenio planeando.

“No nos preocupan que las directrices sigan de la misma manera, lo que nos gustaría es saber más sobre la implementación, la manera en la que se va a hacer, y que se vayan concretando los planes, no nos podemos pasar el sexenio planeando”, advirtió el empresario.