"No veo amenaza de recesión", AMLO contradice a Banxico

“No veo amenaza de recesión”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el Banco de México advirtió que si se vuelve a registrar una contracción del país en el segundo trimestre, el país entrará en “una ligera recesión técnica”.

Durante la conferencia matutina, el primer mandatario acusó a la prensa de actuar como “alcahuetes” de los clubes neoliberales que se oponen a las políticas de la Cuarta Transformación, quienes se dedican a publicar las notas como boletines en su contra.

“Hay una especie de nostalgia de la política neoliberal. Existe como un club de defensores de esa política neoliberal, no se resignan. Por todos lados están insistiendo, veo un periódico y la nota es amenaza de recesión en México, porque no están conformes con la nueva política económica”, reclamó el primer mandatario.

Con este ánimo hizo un llamado a los medios de comunicación, para que manejen la información con responsabilidad y difundan sus logros de gobierno, porque de lo contrario, se la va a pasar replicando.

“Hago un llamado a los dueños, a los directores de los medios, a que se actúe con responsabilidad porque si no, me la voy a pasar replicando todo el tiempo. No veo amenaza de recesión, ¿por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar?”, reviró.

Insistió en que si hubiera recesión, habría un decrecimiento del 7 %, como en los sexenios de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, mientras que en México se sigue hablando de un crecimiento, aunque sólo sea del 1.35 % como ha dicho el l Banxico.

Explicó que para que no haya recesión se debe cumplir tres elementos: disminución de la inflación, una moneda estable y crecimiento económico, los cuales se han cumplido en estos siete meses y se verán reflejados a finales de este año.