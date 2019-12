AMLO asegura que tarifas de luz han bajado

El mandatario descartó aumentos en las tarifas de la energía eléctrica, señalando que con esto se cumple su compromiso sobre este servicio

Resaltó que es importante que las personas lo paguen de manera adecuada al conseguir que se mantuviera estable.

Comentó que en caso de recibir un recibo de luz alto, ha dado la instrucción de que no suba el costo de la energía eléctrica, por lo que citó que en el informe “no sólo no aumentó, sino que en términos reales había bajado el precio de la luz en el país, a nivel nacional y en promedio”.





Mi compromiso es que no aumente





El Presidente dijo que en Tabasco se llegó a un acuerdo con la CFE para iniciar una etapa nueva en torno a los pagos por el servicio de suministro de energía eléctrica, poniendo fin a un acto de “resistencia civil pacífica”, lo que derivó a que se redujeran las tarifas.

Comentó que hasta ahora no hay razón para que la gente no pague por el servicio, por lo que recordó que se cumplió con un acuerdo e inició una etapa nueva.

“Habían ofrecido los candidatos de todos los partidos que si ganaba iban a resolver el problema, pero ahora ya está resuelto y ahora se terminó la resistencia con el compromiso de que se pague una tarifa justa”.

Manifestó que la CFE es una empresa pública y de todos los mexicanos; abundó que en el pasado, las empresas del Estado eran usadas para robar o fomentar la corrupción, pero “ahora es distinto, se deben cuidar a las empresas y evitar que no se extorsione en el cobro de la luz y el pago de las gasolinas”.

Además, expuso que ya no hay impunidad y menos privilegios, comentando que en el caso de los impuestos “era un abuso de cómo las grandes empresas grandes o un banco grande grande grande, bueno ese banco o esa empresa no pagaba impuesto o se los condonaban y eso ya se terminó”.

Dijo que con estas acciones se han permitido tener mayores recursos, por lo que no se ha adquirido deuda, ya que dejaron 10.8 billones y se están pagando los intereses.

“Vamos a terminar el año con la misma deuda en términos del PIB, con Peña fue 44.9 del PIB y ahora andamos nosotros, hoy debemos estar en 43.6, todavía no llegamos a lo que fue la participación de deuda, estoy tranquilo porque ya falta poco y está por terminar el año y un punto del PIB es bastante”.

Por tanto, abundó que todos los ciudadanos deben cumplir con sus responsabilidades, por lo que antes decía la gente que para qué pagaban sus impuestos, sin embargo, “ahora no es válido, todos deben pagar sus contribuciones, pago impuestos y exijo tener buenos gobiernos que le protejan, me apoyen, que me garanticen bienestar y eso es lo que tenemos que procurar”.

Confianza del consumidor

Enfatizó que sobre el tema de la caída de la confianza del consumidor reportado por parte del INEGI, “voy aprovechar, porque los analistas están dale y dale con estos asuntos, por lo que me da la oportunidad de aclarar de señalar que tiene el reporte de que índice de crecimiento de compras en Walmart”.

Remarcó que se ha obtenido el máximo histórico en este año en torno a la confianza del consumidor, por lo que es “un ajuste que se da y esta es la caída a la que se hizo mención ayer (...) Aún con esta caída, de todas maneras era el nivel más alto en varios años, en el nivel de confianza de consumidor”.

“12 años arriba y en 20, el máximo histórico”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo insistió en que “vamos bien y quisiéramos ir mejor en la economía, es un propósito, pero no es como lo sostienen nuestros adversarios y sus voceros”.

“Hoy publicaron en Forbes en donde se dice que México es atractivo para hacer negocios y atraer inversión, creo que fue un banco internacional, es para equilibrar un poco”.