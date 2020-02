Turismo no se pone en riesgo por cancelación de puentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se pone en riesgo el sector turístico por la eliminación de los puentes largos, pero sí peligra el “civismo” de México.

Durante la conferencia mañanera afirmó que se están llevando a cabo otras acciones para el fomento del turismo, como la limpia de sargazo en las playas del Caribe y el despliegue de la estrategia de seguridad.

“De turismo, pues sí pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo que hacemos, por ejemplo, para que haya crecimiento en el sector, estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo, estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras”, explicó.

Afirmó que no son muchos los días de asueto académico que se verán afectados y aclaró que la propuesta es festejar los días históricos cuando les corresponde y no en lunes o viernes.

“Es que tengamos el festejo el día de la fecha histórica de que se trate y no son muchos días, lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica”, opinó.

Para comprobar su teoría, propuso hacer una consulta entre los niños de primaria y secundaria, para demostrar que muy pocos sabían que este último puente largo fue para conmemorar la Promulgación de la Constitución de 1917.

“Además, convoco a todos a que se haga una encuesta, una consulta con niños de secundaria de primero, hasta de segundo, a que se diga qué pasó, por qué no hubo clases el viernes y el lunes, no saben, puente...”, exhortó.

Foto: Roberto Hernández

Criticó que no se puede olvidar nuestro pasado por los puentes, luego de subrayar que en la Constitución de 1917 se concentraron los principales ideales políticos y de justicia de la Revolución Mexicana: el establecimiento de una jornada laboral de ocho horas, el derecho a la educación, la libertad de expresión, los derechos agrarios, entre otros.

“Para muchos puede no significar nada, pero esa Constitución corregida, reformada, no respetada en su espíritu. Es producto de un movimiento social importantísimo, nos permitió la justicia que no había”, justicia expresó.