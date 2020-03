Nuestros clientes están contentos: BanCoppel

Julio Carranza, director general de BanCoppel, asegura que el banco encontró la fórmula para tener a sus clientes contentos, lo que se refleja en la apertura de 400 mil cuentas nuevas cada mes.

“Estamos totalmente convencidos de que nuestros clientes están muy contentos, que están muy a gusto con nosotros y que nos recomiendan mucho, porque el mejor ejemplo es el número de cuentas nuevas que abrimos al mes. Si no tuviéramos la confianza en nuestros clientes, en cómo los atendemos, no tendríamos esta bendición de tener 400 mil clientes nuevos cada mes”, dijo en entrevista con El Sol de México.

La institución financiera que dirige es muchas veces el primer contacto de los clientes con la banca formal y el grueso de sus usuarios no cuentan con un sueldo fijo, lo que genera una relación de confianza entre el banco y sus usuarios, señaló.

“Más de 50 por ciento de nuestros clientes no tenía una cuenta formal con una institución bancaria antes de abrir una cuenta con nosotros. Más de 50 por ciento de nuestros clientes son no asalariados, sino que tiene una actividad, ya sea un oficio o un micronegocio, y son gente que no tiene la posibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Entonces, BanCoppel tiene que creer en ellos y la misma confianza que ellos depositan con nosotros, la depositamos en ellos y les damos la primera oportunidad de tener una cuenta de ahorros y un crédito formal”, mencionó Julio Carranza.

El banco, detalló, tiene presencia principalmente en localidades con más de 100 mil habitantes.

“BanCoppel tiene presencia en todo el país. Atendemos en más de 450 ciudades. Y esto te empieza a dar una dimensión de que estamos en muchas donde no hay otros bancos. Estamos en todas las localidades de más de 100 mil habitantes. Y ahora estamos cubriendo todas las que tienen más de 50 mil habitantes”.

Aunque no hay un plazo para alcanzar la cobertura total de las ciudades con más de 50 mil habitantes, dijo que cada año se abren 100 tiendas nuevas de Coppel y el banco participa en la mayoría de ellas con una sucursal, y en el 100 por ciento vía corresponsalía si es que, por alguna razón, no es posible instalar una sucursal.

“Vamos a instalar sucursales donde se puedan instalar sucursales, pero también lo que queremos es aprovechar toda la infraestructura que ya está creada.

“Por ejemplo, hay ciertas instituciones que tienen corresponsalía y que lo que necesitan es tener los servicios bancarios y poderlos ofrecer a través de esa corresponsalía, de manera tal que lo que sí te puedo decir es que la banca, incluyendo desde luego a BanCoppel, estamos muy comprometidos con hacer llegar a todos los municipios de este país lo antes posible los servicios bancarios y estamos trabajando en ello”, aseguró.

Otra parte de la estrategia de la institución financiera es el avance de sus servicios a través de distintos canales, ya sean sucursales físicas, corresponsalías bancarias o a través de la red.

Foto: Roberto Hernández

“Nuestro objetivo general es ser un banco con todos los canales posibles abiertos para que el cliente tenga una buena experiencia; que el cliente sea el que decida por dónde quiere tener servicio con nosotros”.

El directivo destacó que en la banca por internet, el crecimiento del uso de sus aplicaciones es acelerado. “En sólo dos años el número de transacciones totales que hace el banco (antes 80 por ciento eran en ventanilla bancaria, y solamente 20 por ciento eran digitales, electrónicas y por otros canales). Hoy, casi 60 por ciento ya son fuera de ventanilla. Ya solamente, 40 por ciento son en ventanilla”.

El avance en el uso de la tecnología, narra Julio Carranza, es consecuencia de dos vías principales. La primera de ellas, la inversión. “El año pasado invertimos más de 80 millones de pesos en tecnología nueva en BanCoppel. Y este año no va a ser la excepción, vamos a seguir invirtiendo de manera importante. Todavía no hemos definido la cantidad, pero más o menos alrededor de lo mismo que hicimos el año pasado”.

La meta, dijo, es ser más eficientes y acercar los servicios bancarios a todos los clientes en cualquier rincón del país.

La segunda parte es el proceso de aprendizaje de los usuarios para usar las aplicaciones bancarias y las páginas web de la compañía.

Los cuentahabientes de BanCoppel hacen 8.5 millones de transacciones en línea cada mes, pero siete millones son consultas de saldo y sólo alrededor de 15 por ciento son operaciones monetarias, mencionó Carranza.

“Qué pasa: el cliente paulatinamente empieza a familiarizarse con todo esto, y en la medida en la que obtiene confianza se anima a hacer otras transacciones. Y una vez que ya está en esto se da cuenta que hay mucha rapidez y que entonces, cuando decide ir a la sucursal es por alguna otra razón que no sea la rapidez, sino porque tienen algún otro interés”.

Para el banquero, el área más importante es el capital humano. “Nuestra principal inversión es la gente, porque BanCoppel es una empresa con 14 mil 500 empleados; tenemos mil 183 sucursales, atendemos en 450 ciudades y además tenemos un horario de servicio de nueve de la mañana a nueve de la noche todos los días del año. Esto implica una inversión muy fuerte en nómina, en capital humano”.

FORTALEZA

La desaceleración económica no afectó en la actividad de BanCoppel, pues Carranza detalla que su cartera de crédito creció seis por ciento, cuando la banca en general creció cuatro, lo que muestra una alta demanda de productos financieros.

“Seguimos viendo grandes oportunidades en el país. Somos una empresa 100 por ciento mexicana, estamos en México, aquí nacimos, aquí nos vamos a quedar, y aquí vamos a crecer de la mano del gobierno y de la mano de nuestros clientes”.