Nuevas tecnologías desaparecerán empleos en el sector manufacturero

Crece la demanda de personal con habilidades tecnológicas en México, donde el 48% de las empresas aceleraron su digitalización y el 91% planea incrementar o mantener sus niveles de contratación. Y también, contra lo que se piensa, enfilarse a estudios relacionados con el discernimiento, la razón, las carreras más humanas, de filosofía se van a volver vigentes.

➡️ Se dispara oferta de empleo en tecnología

Debido a la pandemia del Covid-19, los puestos de trabajo relacionados con la tecnología: especialistas en Inteligencia Artificial, en Big Data; analistas científicos de datos y en seguridad de información; expertos en trabajar en la nube, en ciberseguridad, ingeniería de sistemas y de software entre otros, se requieren en la actualidad.

Y para dentro de 5 lustros, se estima que la demanda incluirá más habilidades si se considera como pilares la resolución de problemas complejos y la experiencia en gestión de proyectos y de personas.

Así lo manifestó Guillermo Gabilondo, director de Experis para América Latina, quien en entrevista comentó que “la escasez de talento se agravará no solo en México sino en todo el mundo. Sólo en Estados Unidos para el 2030 se calcula un déficit de 20 millones de posiciones de trabajo en tecnología”, dijo.

Doble Vía Robots terminan obra inconclusa de Beethoven

Sostuvo que la tecnología se mueve más rápido que la capacidad de desarrollar talento calificado en el país. La escasez de talento enfrenta un incremento del 22%. En 2019, se ubicó en el 52%, pero para este 2021 aumentó al 74%, que es el mayor índice reportado en la última década.

Hoy en día hay una mayor demanda de perfiles híbridos, con habilidades tanto técnicas como funcionales. Y al mismo tiempo hay una gran escasez de personal calificado. La demanda de desarrolladores nativos de la nube, expertos en contenedores, diseño de arquitectura de seguridad, aprendizaje automático y la Inteligencia Artificial, ya supera la disponibilidad.

¿Qué tan preparados o atrasados estamos tecnológicamente?

Tecnología Apple mejora inteligencia artificial y conexión social en sistema operativo iOS 15

-Preparados tecnológicamente creo que nadie está, por eso hay escasez de talentos. En México además, tenemos un reto para aprovechar las oportunidades de poder exportar talento por ejemplo a Estados Unidos o a otras naciones del mundo, pero la barrera es el inglés.

Y también el problema de las certificaciones para mantenerse vigente en las tecnologías. La velocidad del cambio es diferente a otras disciplinas. La gente tiene que mantenerse constantemente actualizada.

¿En México se acentúa la escasez de talento?

-No, en el mundo en general. México no es la excepción. Lo que vemos es que casi el 60% de los tomadores de decisiones, que buscan gente, reportan que tienen dificultad para encontrarlos. A nivel mundial, es como el 50%; pero sí tenemos una escasez de talento.

¿Ya estamos en la era de la Inteligencia Artificial, qué hacer ante esta situación?

-Hay dos temas: Inteligencia Artificial y la Robotización de los Procesos, esto es los que hacen actividades de repetición y con la inteligencia artificial van a redefinir muchas cosas. Por ejemplo, redefinir cómo se tiene acceso al capital intelectual.

Muchas labores, muchos trabajos son hoy muy repetitivos, transaccionales y se pueden hacer mejor con la tecnología a través de la inteligencia artificial y de la robotización de procesos. Todas las tareas que son repetidas.

Robotización de procesos en general, como las cotizaciones, por ejemplo. En lugar de tener una persona que te la arme, una interfaz puede capturar todas las incidencias. No necesita estar una persona.

¿Cómo en el ensamblaje automotriz?

-En el mundo de la industria de manufacturas, los robots van a sustituir al ser humano en los procesos. Ya sucede hoy en día en la industria de transformación. Es un fenómeno desde hace tiempo, pero que se va acentuar.

Y eso va a traer una presión en la gente. Tendrán que cambiar sus habilidades para volverse vigentes, atractivos en el mercado laboral porque el trabajo de mano de obra, muy pronto tendremos que entender que los va a tener muy difícil de competir con estos sistemas robotizados.

LOS ROBOTS NO PUEDEN PENSAR

¿Cuál es el camino?

-Lo que tenemos que entender es que hay que empezar a cambiar, movernos hacia actividades de valor. Se tiene que buscar hacer cosas que las máquinas no hacen. Y tiene que ver con discernimiento, con análisis, con toda la parte humana del razonamiento, del trato.

Tecnología Hologramas 5G, la revolución de las comunicaciones que anticipa el MWC

La gente tiene que moverse a carreras más humanas, de aprender a analizar y no tan robotizada. Hablamos de un horizonte de 5 a 10 años de que empecemos a ver los procesos y las manufacturas en general se empiecen a robotizar. En muchos lados ya es más común.

¿Tiene que haber un reentrenamiento de las personas?

-Sí. Tenemos varios retos. Primero qué hacemos para desarrollar otro tipo de habilidades para que se mantengan vigentes. Esto mete mucha presión a medida que subimos en la pirámide de la escala de valor, las oportunidades.

Pero sí, la gente se quiere mantener competitiva tiene que desarrollar habilidades que van a ser altamente demandadas porque no las van a poder encontrar ni en la inteligencia artificial ni en la robotización de procesos

Hablamos de liderazgo, de aprendizaje continuo, el análisis y discernimiento para la toma de decisiones. El incorporar temas no tangibles en una ecuación para tomar decisiones tiene que ver mucho con esa parte sensible y humana. Aprender a pensar cómo son las carreras de filosofía que se van a volver muy vigentes.

¿Se piensa que digitalizarse es deshumanizarse?

-No. No. Por un lado, la digitalización es un tema relacionado y lo que nos vino a demostrar de manera acelerada con motivo de la pandemia es que existen muchas ventajas y otras que no lo son tanto.

¿Cuáles son las ventajas de la digitalización?

-Ahora vemos que podemos trabajar sin barreras geográficas, con talentos de otras partes del mundo junto con nosotros. La realidad es que si están en Querétaro o en Costa Rica o en Budapest es lo mismo. Trabajamos vía digital.

También aprendimos que se puede hacer más productivos porque el tiempo que utilizábamos para desplazarnos a la fuente del trabajo

Pero hay varios retos porque genera más horas de trabajo. La gente tiende a tener problemas mentales, sociales, de salud.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo