Hay cambios en Mi Score de Buró de crédito; ¿qué beneficios tiene para el historial crediticio?

Recientemente el buró de crédito anunció cambios en Mi Score, el cual es un indicador sobre la puntuación crediticia, este hace una predicción sobre la probabilidad que tiene una persona de atrasarse 90 días, o más, en el pago de alguno de sus créditos.

Con este, conocen la forma en la que una persona paga sus créditos, si lo hace a tiempo o no; las deudas acumuladas que tiene y cuánto crédito pide en un determinado lapso de tiempo.

Aunque los cambios en Mi Score ocasionaron que la herramienta se recalibrara para darle más confianza a las instituciones que otorgan créditos, en entrevista con El Sol de México, Wolfgang Erhardt, vocero del buró de crédito, compartió los beneficios que el cambio genera en el historial crediticio de una persona.

¿Qué modificaciones tuvo Mi Score del buró de crédito?

El Mi Score del buró de crédito tuvo una recalibración de la puntuación crediticia para ofrecer a las empresas que otorgan créditos herramientas con un valor predictivo más preciso.

Con la recalibración, los puntos del Score se dividieron en cuatro y ahora se requieren menos puntos para alcanzar los puntajes altos, que minimizan la probabilidad de que te den un crédito.

Los puntos se dividen de la siguiente manera:

Rojo : 413 puntos, que indican altas probabilidades de incumplimiento de pago

: 413 puntos, que indican Naranja : 587 a 667 puntos. Es un score regular, con el que podrían prestar montos menores o pedirte aval para minimizar los riesgos

: 587 a 667 puntos. Es un regular, con el que para minimizar los riesgos Amarillo : 668 a 700 puntos. Es un score respetable que ayuda a que las empresas confíen en ti

: 668 a 700 puntos. Es un respetable que ayuda a que las Verde: 701 a 754 puntos. Te da altas probabilidades de acceder a montos mayores de crédito, plazos grandes y con mejor tasa de interés

¿Qué beneficios tiene para el historial crediticio?

Los beneficios consisten en que si tienes un buen historial crediticio, es decir un score verde, las empresas podrán brindarte un crédito alto. Únicamente te afecta en caso de estar cerca del indicador bajo, aunque no quiere decir que no te pueden otorgar un préstamo, sino que dependerá de los puntos que cada empresa designe para hacerlo.

Otro de los beneficios del indicador consiste en que si estás en score de alerta, es decir naranja o rojo, tienes la oportunidad de mejorarlos para acceder en el futuro a créditos.

Finalmente, facilita el tiempo de otorgamiento de créditos e incluso los abarata gracias a la transparencia de tu historial de pagos.

Si tengo puntuación baja en Mi Score, ¿cómo puedo mejorar mi historial crediticio?

Wolfgang Erhardt, vocero del buró de crédito, compartió los siguientes tips para mejorar tu score y poder acceder en el futuro a créditos:

Acercarte a la empresa que te prestó y reestructurar tu crédito , es decir, solicitar una mensualidad menor para poder pagar la deuda

, es decir, solicitar una la deuda Pagar el mínimo en los retrasos de pago , para tener una tendencia positiva, pero seguir constantemente con los pagos

, para tener una tendencia positiva, pero seguir con los pagos No utilizar toda la capacidad crediticia

Bajar el nivel de deuda

Sumado a ello, en la página www.burodecredito.com.mx hay una asesor virtual que te dice exactamente qué hacer con los créditos que te prestó cada empresa para bajar tu historial crediticio.

Si nunca he sacado un crédito, ¿qué probabilidad tendré de acceder a uno?

Debido a que el Mi Score crediticio se genera después de tener seis meses con experiencias crediticias, en caso de no haber tramitado nunca uno, la herramienta no tendrá información suficiente para generar una puntuación. Sin embargo, esto no significa que no puedes acceder a un crédito.

Para acceder a uno, los otorgantes de crédito pueden acceder a Score No Hit, exclusivo para las empresas. Con esta herramienta predecirán la probabilidad de pago de una persona que no tiene registro en el buró. Se basa en bases de datos del buró de crédito, Inegi y otras fuentes públicas como la Comisión Nacional Bancaria de Valores.