Objetivos de Hacienda no cambian tras salida de Urzúa: Arturo Herrera

El país cuenta con finanzas públicas y privadas sanas, en tanto el sistema financiero en general y el sistema bancario en particular tienen altos niveles de capitalización, destacó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

En su primera conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que las finanzas públicas no solamente son manejadas con responsabilidad y con un equipo de profesionales comprometidos, sino que además cuentan con una coraza muy importante que permite manejar en circunstancias difíciles.

El funcionario agradeció la confianza del presidente por su nombramiento y confió en que con equipo que trabaja en la Secretaría no le fallará ni a él ni al país.

El nuevo funcionario aseguró que tras la salida de Urzúa. los objetivos no cambiarán e indicó que el país cuenta finanzas públicas sanas.

El plan de Herrera es garantizar la estabilidad macroeconómica del país, manejo responsable de las finanzas públicas, respeto a la autonomía del Banco de México.

Sobre Urzúa, agradeció la experiencia que obtuvo de él como funcionario público y como maestro en términos académicos.

En la sesión de preguntas y respuestas, el funcionario dijo que continuará el apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex), que en breve presentará su Plan de Negocios.

En cuanto a la continuidad de funcionarios en la dependencia, dijo que no hará cambios de manera inmediata, "no hay ajustes en puerta", y que aún no hay un sustituto en la Subsecretaría de Hacienda.

| Con información de Notimex |