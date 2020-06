OCDE: México enfrentará una recesión severa, con caída del PIB de 7.5%

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vaticinó para México una recesión severa en este 2020, con una caída del PIB de 7.5 por ciento en el mejor de los escenarios, es decir, si se evita un segundo brote en lo que resta del año.

Esa contracción -igual a la que pronóstico el Banco Mundial esta misma semana, y mayor a la prevista por el Fondo Monetario Internacional, de 6.6 por ciento- podría agravarse en caso de un rebrote del coronavirus más adelante, que llevaría a la economía mexicana a desplomarse 8.6 por ciento.

Al actualizar sus perspectivas, la OCDE señaló que la recesión de la economía mexicana será resultado de la contracción global, la caída en el turismo, menores precios del petróleo y las medidas de confinamiento.

En los dos escenarios, la OCDE prevé que los sectores de turismo y exportación tarden un tiempo en volver a los niveles previos a la pandemia

Los pobres y vulnerables, incluidos los trabajadores informales, se verán particularmente afectados por la recesión, advirtió el organismo que encabeza el mexicano José Ángel Gurría.

Reconoció que México ha implementado una amplia gama de medidas fiscales, financieras y monetarias para enfrentar la crisis.

Aun así, ante la gravedad de la recesión consideró que se requieren medidas fiscales adicionales que deberían centrarse en apoyar los ingresos de los trabajadores afectados, formales e informales, y en evitar la desaparición de empresas viables.

En su escenario base, que considera una contracción del PIB de 7.5 por ciento, con una recuperación en la segunda mitad del año, la OCDE anticipa una tasa de desempleo de seis por ciento al cierre del año, pero en caso de un segundo brote llegaría a un nivel histórico de siete por ciento.

La inversión privada, dice en su reporte, será clave para lograr una recuperación rica en empleos y esto requerirá reducir la carga regulatoria y la incertidumbre.

Respecto a la economía global, la OCDE señaló que experimenta la recesión más profunda desde la Gran Depresión, en la década de 1930, con descensos del PIB de más de 20 por ciento en muchos países durante los cierres y un aumento en el desempleo.

El panorama económico es excepcionalmente incierto y no se descarta que la recuperación sea interrumpida por otro brote de coronavirus si no se aplican medidas específicas de contención, en particular programas de prueba, seguimiento y localización de casos.

Ante la incertidumbre, la OCDE plantea dos escenarios. En el primero, al que denomina de "un solo impacto" porque se evita un rebrote de la pandemia, la caída del PIB global sería de seis por ciento, pero en caso de un "doble impacto" la disminución sería de 7.6 por ciento.

El pronóstico de la OCDE para la economía mundial, en el mejor de los escenarios, es el más pesimista de entre los que han planteado los principales organismos internacionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó en abril una caída de tres por ciento, con un repunte de 5.8 por ciento en 2021.

El Banco Mundial pronosticó esta semana una reducción del PIB global de 5.2 por ciento en este 2020 y un crecimiento de 4.2 por ciento el año siguiente.