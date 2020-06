OPEP extiende un mes más recorte de producción pretrolera; México no acepta

La alianza OPEP+, responsable de cerca del 60 por ciento de la producción mundial de crudo, acordó extender por un mes más, hasta el 31 de julio, el recorte de sus suministros, por un total de 9.7 millones de barriles diarios (mbd).

Así lo aseguró el ministro iraní de Petróleo, Biyan Zanganeh, tras finalizar una videoconferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), previa a la reunión telemática de la OPEP+ y países productores independientes.

"Se decidió que se extienda un mes más el limite de 9.7 millones, en julio", dijo Zanganeh en un video publicado en Twitter y en la web de Shana, la agencia oficial del ministerio de Petróleo iraní.

#OPEC+ Starts Videoconference Meeting#OPEC ministers and their allies started a videoconference meeting after an earlier meeting by OPEC ministers on extending a previously-agreed supply cut for another month. pic.twitter.com/MnnAAugwho — Shana (@Shana_News) June 6, 2020

Sin embargo, México, representado por el subsecretario de hidrocarburos, Miguel Ángel Maciel, no aceptó esta prolongación y se retiró del nuevo acuerdo. Se esperaba que fuera la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien participara vía telefónica en la videoconferencia, tal como lo aseguró ayer en la "mañanera", el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un principio, el recorte de producción de crudo para enfrentar la crisis generada por el coronavirus y la guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita sería sólo durante el periodo mayo- junio, en el que México, ayudado por Estados Unidos, participó con el recorte de 100 mil barriles diarios.

Desde ayer, López Obrador adelantó durante su gira por Tabasco, que México no recortaría más la producción de crudo.

"Ya fueron informados los miembros de la OPEP. Ya cumplimos con reducir la producción petrolera en 100 mil barriles. Nosotros no podríamos ajustar más nuestra producción"

Los 23 miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en sus reuniones de este sábado acordaron extender la reducción de la producción por un mes más, hasta el 31 de julio, a 9.6 millones de barriles diarios (mbd), que vence a fin de mes.



Este acuerdo se ha logrado con la promesa favorable de Irak, Nigeria, Angola y Kazajstán de un completo compromiso de reducción en producción en los próximos meses además de que deben compensar los meses previos que no respetaron la disminución con una reducción en producción en los meses de julio, agosto y septiembre.

Finanzas México ya no puede ajustar más la producción de crudo: AMLO

Eximidos del compromiso siguen los socios de la OPEP Venezuela, Irán y Libia, debido a que llevan ya meses sufriendo caídas involuntarias de las actividades de sus industrias petrolíferas, golpeadas por conflictos internos, crisis y sanciones.



Según el pacto sellado el 12 de abril, se preveía una reducción de 9,7 mbd entre el 1 de mayo y el 30 de junio, de 7,7 mbd durante el resto del año y de 5,8 mbd entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2022.





|| Con información de EFE ||