Así es Optimus, el robot humanoide de Tesla "capaz de hacer cualquier cosa", dice Elon Musk

El magnate Elon Musk anunció la noche del jueves varias novedades con las que Tesla pretende revolucionar el mercado de la conducción autónoma y la inteligencia artificial.

El evento, bautizado "Nosotros, robot", en un juego de palabras con la clásica obra de ciencia ficción de Isaac Asimov "Yo, robot", tuvo lugar en los estudios de Warner Brothers, cerca de Los Ángeles.

Optimus, el robot humanoide de Tesla

Ahí dio a conocer a Optimus: robots humanoides que, según Musk, podrán realizar tareas domésticas y hacer compañía.

pic.twitter.com/VK9vlGF0Ms — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2024

"Creo que será el mayor producto de la historia", afirmó, añadiendo que el robot se vendería, según su estimación, entre 20 mil y 30 mil dólares.

Optimus será capaz de hacer cualquier cosa, desde ser un profesor a cuidar niños, cortar el césped, hacer la compra o simplemente ser su amigo o preparar bebidas

Tampoco dio plazos y en la presentación no quedó claro cuáles son exactamente las capacidades del robot, aunque se le vio caminando entre el público y sirviendo bebidas.

Foto: Tesla / Reuters

Tesla Optimus Robot may cost $20k and be your personal R2D2 / C3PO transforming physical labor in industrial settings.



This is Optimus serving a drink.



[📹 @WholeMarsBlog] pic.twitter.com/uYCJlLgtkL — मैं भारतवासी (@SachienTayal) October 11, 2024

De todas esas habilidades, la única que las unidades de Optimus demostraron durante el evento fue preparar bebidas disfrazados con sombreros vaqueros y bailar en una jaula al ritmo de la música disco del evento.

Optimus dancing 💃

I can already see Optimus Strippers becoming a thing pic.twitter.com/PydKYnsLoA — Sama (@rwotsama) October 11, 2024

Foto: Tesla / Reuters

También se presenta el robotaxi de Tesla

En este evento también se presentó al "Cybercab" o "Robotaxi", el taxi sin conductor de Tesla que Elon Musk prevé que empezará a ser producido en 2026 y con un precio inferior a 20 mil dólares.

Foto: Tesla

Igualmente mostró a "Robovan", el prototipo de un autobús autónomo capaz de transportar 20 personas.

Robovan details pic.twitter.com/Pdito0dfRq — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

"Robovan tiene capacidad para 20 personas y se puede adaptar para uso comercial o personal: autobús escolar, autocaravana, carga", detalló Elon Musk, dueño de Tesla.

|| Con información de AFP y EFE ||