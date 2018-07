Ordenan detención del empresario Ricardo Henaine por defraudar al SAT

Por defraudar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) con más de 83 millones de pesos, un juez federal ordenó la captura del empresario Ricardo Henaine, luego de que la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR consignara una investigación que tardó tres años en concluir.



Sin embargo, el ex propietario del equipo camotero no será detenido. Un juez de la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional contra dicho mandato; la defraudación fiscal es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puebla ordenó la captura del empresario bajo la causa 882/2017, luego de que la Subprocuraduría de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) efectuara una investigación que alcanzó los tres años.

En 2010, Henaine Mezher no declaró al fisco haber tenido ingresos gravables. Sin embargo, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la PGR determinaron que tuvo ganancias por 212 millones 163 mil 938 pesos.

El ex propietario del parque de atracciones Valle Fantástico no reportó 33 millones 944 mil 374 pesos por concepto del IVA; 37 millones 127 mil 409 pesos del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y 12 millones 728 mil 556 pesos por ISR.

También ex presidente del club de beisbol Pericos de Puebla será citado para comparecer en una audiencia de imputación en un centro de justicia de la ciudad.

