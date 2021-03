Organismos empresariales, bancos y sociedad civil firman compromiso por la igualdad salarial de género

Asociaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, bancos comerciales e inversionistas firmaron el Compromiso con la Igualdad Salarial, en el que se comprometen a reducir la brecha que existe entre lo que gana una mujer y un hombre, así como a impulsar a las mujeres a ocupar más puestos de altas direcciones.

La iniciativa de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), fue adoptada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Fondos de Banorte, Citibanamex, BBVA, ISSSTE, Nafinsa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Confederación Financiera Internacional (IFC), el Pacto Global de Naciones Unidas en México, entre otros.

“Estamos incitando a los principales inversionistas, afores, manejadores de activos nacionales e internacionales y fondos de inversión de México a comprometerse a buscar condiciones de equidad salarial, no sólo dentro de sus firmas, también haciendo extensiva la iniciativa a las empresas que favorecen con su inversión, ya sea de forma directa o indirecta, a través de fondos”, enfatizó la directora General de Biva, María Ariza, durante su presentación.

“De esta forma, la presión vendrá de arriba hacia abajo y la eficiencia en el cambio será contundente. Esta cascada de responsabilidad se permeará dentro de los tomadores de decisiones y los dueños de capital, nivel por nivel, hasta lograr una realidad que queremos en nuestras empresas”, abundó.

María Ariza, señaló que con este compromiso se busca romper estereotipos y sesgos de género aún presentes en nuestra sociedad que pemitan la inculsión de la mujer en el mercado laboral y les permitan tener mejores salarios y puestos laborales sin discriminación alguna.

Señaló que el compromiso firmado obligará a quienes los suscribieron a documentar y transparentar toda acción que inicien al interior de sus empresas y los avances anuales para abonar a este cambio.

Dijo que no es un tema solo de mujeres, toda vez que, en México, existe una diferencia salarial de hasta 20 por ciento entre lo que gana una mujer contra lo percibe económicamente un hombre, por lo que las mujeres tendrían que trabajar meses de 35 días o años de 14 meses para poder alcanzar el mismo salario que los varones.

Edna Barba, directora jurídica de Afore XXI Banorte, comentó que la clave está en transitar “con todo el rigor del deber ser” para pasar de “las intenciones a las acciones puntuales que nos permitan concretar la equidad y la inclusión aun arraigadas en nuestra sociedad y que no queremos”.

Afirmó que para lograr el cambio se precisa de la acción comprometida en todos lo niveles, desde el Estado hasta las familias, las escuelas, los diversos grupos sociales, las asociaciones civiles y las empresas.

“En este conecto refiriéndome a la igualdad y no discriminación de las mujeres, me resulta incomprensible que el principio consagrado en la Constitución desde 1917, de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin distinción de sexo, aún no pueda tener plena vigencia”, criticó.

En su participación, Roberto Manrique representante del BID aseguró que somos la región con el mayor porcentaje de mujeres autoempleadas en el mundo, lo que representa una tercera parte de los negocios totales.

Sin embargo, añadió, las brechas de género en el acceso a financiamiento continúan presentándose, ya que cuando el 70 por ciento de estas mujeres solicita un crédito no lo recibe.

En México la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, muestra que 46 por ciento de las mujeres no cuentan con un crédito, ya sea formal o informal y dichos porcentajes aumentan en localidades rurales con menos de 15 mil habitantes.

“Aun con estas restricciones al crédito, las mujeres lideran más de mil 200 mipymes del país, el 30 por ciento del total, agregó.

Agregó que durante la pandemia las mujeres perdieron 25 por ciento más empleos que los hombres, reduciendo la tasa de participación laboral de las mujeres, al pasar de 45 por ciento, en 2019, al 41 por ciento en 2020.

Concluyó que las acciones que se tomen para impulsar a las mujeres en el mercado laboral y financiero abonarán al desarrollo económico y social del país, pues dijo que según el propio BID, esto podría aumentar el tamaño de la economía hasta en 22 por ciento.

Laura Vila, Senior Investment Officer de la IFC, coincidió en que trabajar por la igualdad de género, y en particular, por disminuir la brecha salarial, no sólo es lo correcto, sino que representaría una ganancia en la riqueza mundial de 172 trillones de dólares.

También reconoció los avances en la materia que han permeado en México, donde resaltó que en 2011 México ocupaba el puesto 89 entre 150 países en el ranking del World Economic Forum, mientras que hoy ocupa el número 25.

“Si bien es una avance que debemos celebrar no por esto debemos de bajar la guardia. Las mujeres siguen siendo subrepresentadas en el ámbito empresarial. En todo el mundo cuentan apenas con el 17 por ciento de presencia en puestos de juntas directivas, 5 por ciento de las presidencias directivas, menos del 4 por ciento en puestos de CEO y solo 12 por ciento en CFO”, contrastó.

Dijo que la brecha salarial es más alta en México que en países como Perú, Colombia, República Dominicana, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, lo cual enfatizó “no es aceptable”.

“Adicionalmente, la pandemia está ampliando la brecha de género, revirtiendo décadas de logros para las mujeres y niñas en áreas como capital humano, empoderamiento económico y voz”, refirió.

Subrayó que 510 millones de mujeres trabajan en los sectores más afectados por la pandemia, donde en la mayoría no cuentan con seguridad social al ubicarse en la formalidad.

“La concentración de mujeres en trabajos informales las expone a una protección social mínima”, concluyó.

