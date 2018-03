Otorga FOVISSSTE más de 229 mil créditos para mujeres en esta administración

En lo que va de esta administración, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) ha otorgado más de 229 mil créditos de vivienda a mujeres, por un monto superior a los 110 mil millones de pesos, en concordancia con la estrategia transversal de perspectiva de género que implementa el Gobierno de la República.



En el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, el FOVISSSTE informa que esto representa el 54 por ciento de los créditos colocados en este sexenio, en beneficio de maestras, doctoras, enfermeras, magistradas y policías, entre otras.

Tan sólo durante 2017 se canalizaron 34 mil 486 créditos para vivienda de los diferentes esquemas del FOVISSSTE a mujeres, con una inversión de 19 mil 389 millones de pesos, equivalentes al 55 por ciento del total de financiamientos colocados a lo largo de ese año. De este total, 6 mil 320 fueron para jefas de familia.

Asimismo, en lo que va del 2018, ya se han otorgado 13 mil 295 créditos para mujeres, lo que representa el 59 por ciento de los financiamientos. De estos, 4 mil 585 son para madres jefas de familia.

El Fondo también ha otorgado en esta administración 8 mil 163 créditos hipotecarios a mujeres que tienen 60 años o más, les ha destinado 12 mil 890 créditos con subsidio y 5 mil 918 para pensionadas.

Cabe recordar que el FOVISSSTE está certificado con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, con la cual se le reconoce como un centro de trabajo que implementa prácticas en la materia para favorecer el desarrollo integral de sus trabajadores.

Por otra parte, el organismo se unió a la campaña He for She de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual tiene por objetivo promover la participación y el compromiso de los hombres para emprender acciones contra todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres.