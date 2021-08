Paro de gaseros en México: lo que sabemos

Gas Bienestar, la nueva empresa estatal para venta de gas LP

Con el fin de atajar el aumento de precios del energético, el Gobierno de México alista la creación de una empresa estatal, dependiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), dedicada a la venta de gas LP, llamada Gas Bienestar, para la venta de cilindros de 20 y de 30 kilogramos.

"No he podido cumplir que no suba por encima de la inflación. No he podido en el precio del gas, porque ha aumentado por encima de la inflación", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aclaró que esta empresa entrará en competencia con otras empresas del sector.

Por ello anunció que el Gobierno de México alista la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo, que en una primera etapa estará enfocado en los cilindros de gas, en virtud de que son los que utiliza la gente más humilde.

"Vamos a empezar aquí, en la Ciudad de México, porque donde está más caro el precio del gas es en algunas alcaldías de la capital", expresó el mandatario.

Aseguró que en el mercado mexicano hay cinco empresas grandes que distribuyen casi 50 por ciento del gas LP y se están quedando con márgenes de utilidad muy alto.

"Pemex les vende a un precio y mientras se establece un mecanismo de precio máximo, estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo", dijo el mandatario.

