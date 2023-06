Patronato trata de convertir al Monte de Piedad en un banco, acusa sindicato

El Nacional Monte de Piedad pierde su esencia con la que se creó hace 248 años, en 1775 por Pedro Romero de Terreros, con la venia del virrey Antonio María Bucareli, de apoyo prendario para las clases más vulnerables o desprotegidas.

El Patronato que encabeza Javier de la Calle, quiere cambiar de giro, de institución de asistencia privada (IAP), sin fines de lucro, lo quiere cambiar por Financiera Nacional Monte de Piedad, esto es un banco, que ya tiene 6 años en funciones y que arrastra pérdidas por 500 millones de pesos.

Puedes leer: Sindicato de Monte de Piedad reclama por abusos de la empresa contra gremiados

Por ende, liquidar a los 2 mil 200 trabajadores que quedan, ya que despidieron a 300; terminar con el contrato colectivo de trabajo (CCT) y desaparecer el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Monte de Piedad (SNETMP).

Así lo denunció en entrevista, el secretario general del organismo gremial, el abogado Arturo Zayún González, quien refiere a El Sol de México:

“Yo entré a trabajar en 1970 al Monte de Piedad. Se recibía lo que llamamos varios: televisores, ropa, bocinas, herramienta de albañiles, de todo, licuadoras, estufas, refrigeradores, etc”.

“Pero ellos tomaron la determinación de ya no recibirlos. Les dije: “…Para eso había sido creado el Monte de Piedad, para ayudar a la gente…”; pero la contestación fue: ”…Es que eso ya no es negocio…”.

Sociedad Marcha de la Unión Nacional de Trabajadores busca el cambio a favor de la fuerza laboral

Pero el Monte no es lucrativo. Es para ayudar a las clases de pocos recursos para ayuda en casos de necesitar hospitales, etc. Y en todas las sucursales les quitaron los “varios”. Luego se enfocó en empeño de puro oro. Y ahora dicen que los préstamos prendarios de oro, ya se va a acabar.

Denunció que de las sucursales del NMP ya salieron 60 toneladas de oro fino. Ya no le dan oportunidad a la gente de que rescate sus prendas, sus joyas. De manera ventajosa, venden por kilogramos hasta lograr toneladas de oro. Funden las piezas y mandan el oro a los Estados Unidos.

¿El oro siempre se cotiza bien en las bolsas en el mundo?

-Ellos dicen que no. Esa es su bandera. Cuando el oro, toda la vida ha sido uno de los principales sostenes de los países.

¿Por qué la idea de una financiera?

-Compraron una financiera que ha sido un fracaso. Tengo documentos que avalan que es un rotundo fracaso. Ellos mismos lo han declarado. Son informes públicos.

Los pasivos de los últimos 3 años han bajado y los activos suben y suben. Bajó la deuda y subieron sus remanentes.

De la compra de la financiera, relata:

“Ellos compraron una financiera hace 6 años y ha resultado un rotundo fracaso. Tengo la información, que es pública: la compraron en mil millones de pesos, con dinero del Monte de Piedad y en 6 años, no hay remanentes de ganancias.

Llevan cerca de 500 millones de pesos perdidos. Ellos quieren meter la Financiera Nacional Monte de Piedad, cambiar de giro, darle prioridad a la financiera y dar por terminada la garantía prendaria, el préstamo prendario.

De dos años y medio para acá han arreciado mucho en este sentido.

NO HAY REVISION SALARIAL DESDE HACE 2 AÑOS

¿Y la relación laboral?

-Hace 2 años teníamos la revisión salarial por ley. Y se hacen los trámites normales de emplazamiento a huelga y demás y siempre hemos llegado a un acuerdo. Durante muchos años se hicieron con miras a tener tranquilidad laboral.

En esa ocasión, me presentaron un proyecto para la terminación del CCT y la liquidación de los trabajadores. Decían que ellos están dispuestos a liquidar a los trabajadores de acuerdo a la ley.

Sociedad Sindicato de Monte de Piedad reclama por abusos de la empresa contra gremiados

Les dije: No puedo hacer eso. Esa decisión la tienen que tomar los trabajadores, no yo como secretario general del Sindicato.

Podemos darles una liquidación justa, de ley, re contratar a unas gentes, Tener un nuevo CCT. El costo laboral es mucho el de ustedes los trabajadores. El Monte de Piedad no puede sostener ese costo, fue la respuesta.

Y cuál es el contrato qué quieren que yo firme, les pregunté:

Me lo mostraron. Es prácticamente un contrato de protección, con los mínimos de ley, poquito más arriba, un 10 por ciento por arriba. No puedo jugar con los derechos de los trabajadores.

Lo que quieren a como dé lugar es que se liquide el CCT. Y no como he aceptado tratan de acabar con el sindicato, con el CEN.

Formaron un sindicato esquirol, sindicato al servicio de ellos para descalificar el trabajo del CEN y tratarlo de dividirlo y que la gente se vaya con ellos.

¿Sigue siendo Patronato el del NMP?

-Sí. Es un patronato de 7 empresarios, la mayor parte son banqueros y tienen la mentalidad de los bancos. Quieren a través de la Financiera meter servicios como los bancos.

¿Cómo se llama la Financiera?

-Financiera La Paz, se llamaba cuando la compraron. Y luego le cambiaron nombre y ahora es Financiera Monte de Piedad.

¿Pero una IAP, por ley no puede lucrar?

-La Junta de Asistencia Privada, tiene la obligación de supervisarlos. De acuerdo a la Ley de Asistencia Privada no pueden sacar dinero del NMP y tener pérdidas, comprar una SOFIPO, son con fines de lucro.

Y ellos lucran con dinero del NMP. Tienen pérdidas muy significativas.

Finanzas EU pide revisión de derechos laborales en mina de Grupo México

Afirma Arturo Zayún González: No he logrado convencerlos de que podemos ajustar nuestro CCT de acuerdo a lo que ellos pretenden hacer; pero respetando los derechos de los trabajadores, respetando a la institución el NMP y que haya viabilidad para la institución, pero no quieren.

¿Cuánto piden de aumento salarial?

-No se trata ya de incremento salarial. Tenemos ya dos años y vamos para 3 que no tenemos incremento salarial y la verdad, lo hicimos porque no queremos estallar la huelga, porque todo mundo sale perjudicado.

La institución es lo que quiere: echarnos la culpa a nosotros de que se va a acabar el Monte de Piedad, de que nosotros lo acabamos. Por ese motivo nos quedamos sin aumento en los salarios.

¿Cuántos trabajadores son ustedes?

-Somos poco menos de 2 mil 200. Éramos 2 mil 500 pero con todos los despedidos.

¿Qué harán?

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

-Estamos en la mejor disposición de negociar un convenio que le de viabilidad a la institución que haya tranquilidad laboral. Es un acoso constante el que sufren los trabajadores. Están enfermos de los nervios, asustados, preocupados porque hay un terrorismo laboral tremendo.