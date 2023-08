PayPal lanza moneda digital respaldada en dólares

El gigante de pagos PayPal lanzó este lunes una moneda estable en dólares estadounidenses, convirtiéndose en la primera gran empresa de tecnología financiera (Fintech) en adoptar monedas digitales para pagos y transferencias.

La moneda estable de PayPal está respaldada por depósitos en dólares estadounidenses y bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, y será emitida por Paxos Trust Co. Gradualmente estará disponible para los clientes de PayPal en los Estados Unidos.

Puedes leer: Restricciones de la CNBV empujan las fintech hacia Sofipos

El analista de Argus Research Corp, Stephen Biggar, dijo que el nombre de la marca de PayPal hace que el lanzamiento de la moneda estable sea significativo, pero que la compañía se ha asociado anteriormente con las criptomonedas, por lo que no es una sorpresa.

Si bien las monedas estables, tokens criptográficos cuyo valor monetario está vinculado a un activo estable para protegerse de la volatilidad salvaje, han existido durante años, aún deben avanzar con éxito en el ecosistema principal de pagos de consumidores.





Today, we’re unveiling a new stablecoin, PayPal USD (PYUSD). It’s designed for payments and is backed by highly liquid and secure assets. Starting today and rolling out in the next few weeks, you’ll be able to buy, sell, hold and transfer PYUSD. Learn more https://t.co/53RRBhmNHx pic.twitter.com/53ur2KmjU7 — PayPal (@PayPal) August 7, 2023





El anuncio de PayPal elevó sus acciones en 2.5% en las operaciones de la tarde, lo que refleja una muestra de confianza en la industria en problemas que en los últimos 12 meses.

Los intentos anteriores de las empresas de lanzar monedas estables se han encontrado con una feroz oposición de los reguladores financieros y los legisladores.

Finanzas Edenred: de vales de despensa a Fintech

Los planes de Meta en 2019 para lanzar una moneda estable, Libra, se frustraron después de que los reguladores expresaron temores de que podría alterar la estabilidad financiera mundial.

Desde entonces, una serie de economías desde Gran Bretaña hasta la Unión Europea, han establecido reglas para regir las monedas estables. Las políticas de la UE entrarán en vigor en junio de 2024.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El mes pasado, el comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EU también presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio federal para las monedas estables, el cual se centrará en las reglas para el proceso de registro y aprobación de los emisores de monedas estables.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music