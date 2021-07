Revelan espionaje a 15 mil números telefónicos y 25 periodistas de México con software Pegasus

El diario británico The Guardian, The Washington Post y otros 15 medios asociados revelaron que activistas de derechos humanos, periodistas y abogados de todo el mundo han sido blanco de gobiernos autoritarios que utilizan el software de piratería Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, incluidos más de 15 mil números telefónicos de personas en México y 25 periodistas mexicanos.

La filtración del consorcio de 17 medios internacionales, agrupados en el Proyecto Pegasus, contiene una lista de más de 50 mil números de teléfono de personas consideradas de interés por parte de los clientes de NSO desde 2016.

Forbidden Stories, un grupo periodístico francés sin ánimo de lucro, y Amnistía Internacional (AI) obtuvieron la información y la compartieron con el grupo de medios para su análisis, mientras que el laboratorio de seguridad de AI hizo los análisis forenses en los teléfonos inteligentes, indica The Washington Post.

Las identidades de las personas serán reveladas en los próximos días, de acuerdo con The Guardian.

Entre ellos hay cientos de ejecutivos de empresas, figuras religiosas, académicos, empleados de ONG, dirigentes sindicales y funcionarios gubernamentales, incluidos ministros, presidentes y primeros ministros del gabinete.

Entre los periodistas, figuran 180 reporteros, editores y ejecutivos de Financial Times, CNN, Voice of America, New York Times, France 24, Le Monde, The Economist, Associated Press, Reuters, The Wall Street Journal, Bloomberg News y Al Jazzeera.

De acuerdo con los datos, el país cliente de NSO con la mayor cantidad de números telefónicos bajo espionaje fue México, con más de 15 mil números de políticos, líderes sindicales y críticos del gobierno, mientras países como Marruecos y Emiratos Árabes Unidos seleccionaron más de 10 mil números.

Además, al menos 25 periodistas mexicanos fueron candidatos para ser vigilados entre 2016 y 1017.

The Guardian destaca el caso del periodista Cecilio Pineda Brito como parte de esa lista en semanas previas a su asesinato el 2 de marzo de 2017, mientras esperaba en un lavado de autos de Ciudad Altamirano, Guerrero.

Se cree que sus asesinos lo habrían localizado mediante Pegasus, pero su teléfono nunca fue encontrado, por lo que no se pudo saber si estaba infectado con el spyware.

“Incluso si Forbidden Stories tenía razón en que un cliente de NSO Group en México apuntó al número de teléfono del periodista en febrero de 2017, eso no significa que el cliente de NSO Group o los datos recopilados por el software de NSO Group estuvieran de alguna manera relacionados con el asesinato del periodista: mes”, escribió Clare, abogada de NSO, en su carta a Forbidden Stories divulgada por el Washington Post.

El consorcio de medios también identifica a México entre un grupo de 10 gobiernos clientes de NSO que utilizaban su tecnología para espiar teléfonos: Azerbaiyán, Bahréin, Kazajstán, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita, Hungría, India y los Emiratos Árabes Unidos.

Citizen Lab, un grupo de investigación de la Universidad de Toronto, encontró evidencia de que los 10 países han sido clientes de NSO.

Sin embargo, la empresa insiste en que Pegasus sólo puede ser usado contra delincuentes y terroristas.

De acuerdo con The Washington Post, en países como Hungría los números de dos magnates de los medios se encontraban entre los cientos de la lista, y los teléfonos de dos periodistas que trabajaban fueron atacados e infectados.

En tanto, el gobierno de India espiaba los teléfonos de cientos de periodistas, activistas, políticos de oposición, funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresas.

También más de mil números franceses estaban en la lista.

Mientras que en el caso del periodista saudita Jamal Khashoggi, el sistema Pegasus espiaba el teléfono de dos mujeres cercanas a él, entre ellos el de su prometida Hatice Cengiz, que fue infectado los días posteriores al asesinato de Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Turquía el 2 de octubre de 2018.

En ese caso, NSO también negó que su tecnología fuera utilizada contra Khashoggi o sus familiares o asociados, informó The Post.

Pegasus fue diseñado hace diez años por ex espías cibernéticos israelíes entrenados por el gobierno. El Ministerio de Defensa israelí debe aprobar cualquier licencia de Pegasus a un gobierno que quiera comprarla, según el mismo NSO.

De acuerdo con el Post, México fue el primer cliente extranjero de NSO en 2011, menos de un año después de que se fundara la firma al norte de Tel Aviv.

La Secretaría de Seguridad Pública de México reconoció que la agencia nacional de inteligencia, el CISEN, y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) adquirieron Pegasus en 2014 y descontinuaron su uso en 2017 cuando expiró la licencia. La Secretaría de Defensa también habría usado el software espía.