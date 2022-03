Peleará Sindicato de Trabajadores más contratos colectivos en Matamoros

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (Snitis) Movimiento 20/32 peleará por la titularidad del contrato colectivo de trabajo de al menos 6 empresas de la industria maquiladora en la frontera de Tamaulipas.

Susana Prieto, quien en enero del 2019 impulsó el movimiento 20-32 en Matamoros y Reynosa informó que los recursos serán presentados los próximos días en representación de trabajadores de empresas como Tricon, AFX, Parker, y las 2 plantas de Panasonic en Reynosa.

“En esta semana quedarán presentadas las demandas de representatividad para administrar los contratos colectivos de trabajo. Vamos con las empresas que dijeron no a la legitimización del contrato colectivo de trabajo, vamos en contra de los otros charros”, dijo.

Destacó que las empresas de competencia federal pueden sumarse a este proyecto.

”¿Qué tal si empezamos a pelear la titularidad del contrato colectivo de trabajo de BDO, también tiene competencia federal porque hacen vidrio para automóviles entonces, eso les propongo vamos a presentar la demanda de las 6 empresas, vamos a pelear”, remarcó.

Anunció que este movimiento se extenderá a toda la república mexicana con el objetivo de que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) deje de aprovecharse de los trabajadores.

“Una nueva era de un sindicalismo democrático donde no los roben, no los estafen, donde les rindan cuentas de en qué se gastan sus cuotas sindicales, donde los llamen a tomar decisiones de manera plural; es lo que se necesita”, añadió. Tras la elección de Tridonex, la también diputada federal, pidió a los trabajadores de Tridonex no caer en la desinformación y esperar el laudo para iniciar las negociaciones de forma oficial.

“Una vez que tengamos el laudo vamos a poder ir a la planta para que ustedes firmen un escrito para iniciar los trámites para administrar el contrato colectivo de trabajo”, afirmó.

“Manténganse tranquilos, ya ganamos, ese triunfo no nos los puede quitar no Jesús Mendoza, ni la CTM en pleno, así que dejen de estar creyéndose de cosas”, añadió.

Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Snitis Movimiento 20/32 obtuvo en la votación del lunes, mil 126 votos; mientras que el Sindicato de Trabajadores Industriales de Plantas Maquiladoras y Ensambladoras (Sitpme), 176 votos; así como 11 que fueron anulados.

La autoridad indicó que se emitieron un total de mil 313 sufragios, de los que, mil 302 fueron válidos; la participación de personas trabajadoras con derecho a votar fue de 80.4%, de un padrón de mil 632 trabajadores.

