Peligran cultivos de maíz en el Bajío por falta de fertilizantes

IRAPUATO. Los productores de maíz del Bajío, una de las zonas que desde 2019 volvió a ser de las más prósperas en cuanto a la siembra de este grano, advirtieron que se avecina una crisis alimentaria nunca vista en el país, debido a que no hay suficiente fertilizante para lograr la producción del ciclo agrícola primavera-verano, del que ya debió haber iniciado la siembra, pero muchos no lo han hecho por la escasez y el encarecimiento de este insumo.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Marcelo Zárate Rodríguez, presidente de la Unión de Productores de Maíz del Bajío, asociación que aglutina aproximadamente a 12 mil agricultores de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, dijo que no existen en el país reservas de fertilizantes, pues sus proveedores les dijeron que sólo hay el suficiente como para que ellos pudieran usarlo en la mitad de las hectáreas que siembran. “Justamente el objetivo de la Unión de Productores de Maíz del Bajío fue hacer compras consolidadas de insumos, para poder aprovechar mejores precios en granos o nitrogenados. Cuando hicimos el cálculo de lo que compraríamos, nos dijeron que no hay fertilizante suficiente en el país y que el que esperaban que llegara de Rusia y Ucrania no llegó y que no hay fecha como para decir cuándo llegará más”.

Aseguró que la preocupación de los agricultores es que en el país no consideraron este problema que llevará a que la producción de la siembra no esté a tiempo “El problema es que los otros países productores de fertilizante no contemplaron esta situación y no van a poder producirlo a tiempo para asegurar el ciclo primavera-verano, así que tan sólo en la zona el Bajío y tan sólo en maíz son unas 400 mil hectáreas las que sí tendrían fertilizante asegurado, pero en más de un millón 400 mil se tiene el riesgo de que no produzcamos nada ahí”, dijo Zárate Rodríguez.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno federal, en el ciclo agrícola otoño-invierno 2021 Guanajuato sembró 490 mil hectáreas de maíz, Michoacán 560 mil hectáreas y Jalisco 700 mil hectáreas, de las cuales hoy nada más 400 mil hectáreas podrían estar en posibilidades de sembrarse en este año.

“El fertilizante que estamos consiguiendo ha subido tres veces el precio, lo adquiríamos en siete mil pesos la tonelada, hoy está en 21 mil pesos y ese es el que íbamos a comprar, entonces cuando hicimos el pedido, nos dijeron que sólo nos alcanzarían a surtir lo equivalente para dos mil hectáreas, es decir, 80 por ciento está en riesgo”, dijo el líder de los maiceros del Bajío.

De acuerdo con datos de la Unión de Productores de Maíz, 50 por ciento del fertilizante que se utiliza en el país es importado y de éste, 25 por ciento proviene de Rusia y Ucrania. “Estamos dando por sentado de que ese 25 por ciento que llegaba de fertilizante no va a llegar para este ciclo, entonces nos queda 75 por ciento y es el que se va a encarecer, porque habrá ley de oferta y demanda y México, como país, no ha hecho una compra consolidada de fertilizante, entonces el que se produce aquí no va a alcanzar; estamos viendo un escenario similar al de las vacunas: vamos a llegar tarde a la compra y cuando queramos comprar no habrá”.

Al problema del fertilizante para productores de maíz se le suma el del arroz.

De acuerdo con la Asociación de Productores de Arroz del Estado Morelos ”Plan de Ayala” desde el año pasado no se han recibido los apoyos para comprar semilla.

Al respecto, José Candanosa Figueroa, presidente de la Asociación, dijo que desde el año pasado la administración municipal de Cuautla les debe los apoyos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) de 2021, que ascienden a 200 mil pesos, además de otros 100 mil pesos de este año, lo que hasta la fecha afecta a poco más de 80 productores. Con información de Rosaura Hernández/ El Sol de Cuautla