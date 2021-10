Pemex adelanta entrega-recepción de la refinería Deer Park

Petróleos Mexicanos (Pemex) adelanta los procesos de entrega-recepción de la refinería Deer Park, que compró a Shell Oil Company, informó el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

“A juzgar por lo que nos han pedido de información (las autoridades estadounidenses), por las relaciones que tenemos, por los comunicados, pensamos que no va a haber ningún problema y por eso estamos adelantando todos estos procesos de entrega-recepción”, señaló en comparecencia frente a diputados federales.

Frente a los legisladores de las Comisiones de Infraestructura y Energía de San Lázaro, Romero Oropeza afirmó que las negociaciones entre Pemex y Shell “están cerradas” y que podrían concluirse en los primeros días de diciembre próximo, pues lo único que esperan es “el visto bueno” del Gobierno de Estados Unidos.

“Estamos calculando que la operación se cierra, o mejor dicho, el pago se realizaría en los primeros días de diciembre”, aseguró en su informe del estado actual de la empresa del Estado con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El director de Pemex recordó que la transacción por esta refinería en Texas por 596 millones de dólares se realizará con recursos del gobierno federal y no con los de la petrolera estatal.

Insistió que esta operación se realizó con motivo de alcanzar la autosuficiencia de energéticos en el país y de poder obtener utilidades a las que no podía acceder por ser el ser minoritario, pues explicó que Shell decidía siempre reinvertir utilidades sin dejar margen de ganancia a Pemex, quien contaba con el 49.995 por ciento de las acciones.

Deer Park puede procesar 340 mil barriles diarios de crudo y tiene capacidad para elaborar 130 mil barriles de gasolina, 91 mil de diésel, 20 mil de turbosina y 62 mil de otros productos.

Octavio Romero señaló que la alianza entre Pemex y Shell se hizo para posicionar el crudo maya en el mercado global y esta refinería representaba una compra segura de 170 mil barriles diarios.

Sin embargo, dijo, “con el paso del tiempo el crudo mexicano nos lo demandan en todo el mundo. Si le vendemos hoy o no le vendemos a Deer Park no pasa nada. Lo que le venda a Deer Park se lo vendo a cualquier otro, que me lo está demandando y ya no tiene ningún beneficio”, aseveró.

El director de la petrolera estatal mexicana abundó que de aprobarse la transacción por las autoridades estadounidenses también llevarán a cabo los procesos contables, financieros y de procesos con el personal que mantendrán por un par de años en su proceso de transición.

