Pemex buscará nuevos socios sin farmouts

Petróleos Mexicanos no buscará nuevos socios a través de farmouts, hasta que los contratos actuales empiecen a producir petróleo, aunque los que ya están firmados seguirán su curso, aseguró Octavio Romero Oropeza, director general de la petrolera mexicana.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el directivo de Pemex aclaró que este año la empresa buscará la cooperación del sector privado, pero a través de Contratos de Servicios Múltiples, el modelo anterior a la Reforma Energética para la colaboración de las empresas transnacionales con Pemex.

“Son varios contratos porque son 16 campos, se conformaron, es un nuevo esquema de contratación con consorcios, grupos de empresas” y aclaró que hasta el momento se han firmado poco más de la mitad.

Aclaró que todos estos acuerdos hechos con la iniciativa privada "son contratos de servicios, estamos contratando a las empresas para que hagan la infraestructura y la perforación de los pozos".

Además, el presidente de México aseguró que Pemex tiene recursos suficientes para operar y para mantener su calificación, por lo que convencerá a las agencias internacionales de que la empresa tiene salud financiera.

“Vamos a convencerlos de que no están bien sus proyecciones, los vamos a convencer, no nos queremos pelear con ellos. Por ejemplo, esa calificadora (Fitch) no aclaró que su calificación tuvo que ver con resultados del año pasado”, criticó durante la conferencia matinal.

López Obrador acusó que la agencia internacional utilizó datos de la administración pasada con fines mediáticos para justificar una caída en las futuras evaluaciones, aunque Fitch advirtió que la baja en la actividad económica mexicana será consecuencia de la falta de reformas financieras para aumentar la recaudación fiscal.

“Y se dio a entender, porque todo esto es muy mediático de que era un asunto nuestro. Nosotros hemos actuado de manera responsable, el presupuesto está equilibrado, no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingreso”, señaló el presidente de México.