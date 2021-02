Pemex vende a CFE combustóleo para resolver problemas de luz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) está vendiendo combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver los problemas de cortes de luz programados en el país.

"Están los técnicos de la Comisión Federal actuando y atentos y se está trabajando. Ya se estaba previendo esta situación, por eso se decidió desde hace una semana entregar combustóleo de Pemex a la CFE, y entregarlo a precio bajo".

Comentó que también echará a andar plantas de combustóleo y de carbón para enfrentar la emergencia, "toda una planeación para que no se quede la población sin energía de manera permanente, sino que se pueda organizar el que haya apagones temporales de 30 minutos".

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay una crisis por las tormentas de nieve en el norte del país, esto afectó la producción y distribución de gas; las plantas de energía eléctrica operan con gas, "se suspendió el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas".

“Tenemos la mayor presión en el tiempo pico que es cuando más energía se consume, de seis de la tarde a diez de la noche, ahí es donde tenemos que llevar una mejor planeación para que se organicen estos apagones periódicos.

Destacó que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) está atendiendo esta situación y señaló que se está comprando gas licuado, tres barcos, además de echar andar otras plantas.

Descartó que Estados Unidos haya cerrado la llave de gas a México "porque no nos ven con buenos ojos", sino que se debe a que "está grave la situación en Texas".

"No hay ninguna represalia, no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, no, es que es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas, y el gas que hay aumentó mucho el peso".

Asimismo, el mandatario prevé que este fin de semana se restablezca el servicio de luz en México; sin embargo, comentó que esto dependerá del clima y situaciones de carácter técnico.

"Esperamos que lo más pronto posible se restablezca el servicio en México, para el jueves, viernes, fin de semana, depende del tiempo, de echar andar las plantas, que no salgan de operación plantas en el norte, ni de la CFE ni privadas, pero están los técnicos actuando y atentos y se trabaja", insistió.

Este es el segundo apagón masivo en un mes y medio que padece México, aunque López Obrador había prometido que una falla así no volvería a suceder después de que en diciembre 10,3 millones de usuarios se quedaron sin luz en todo el país.



En ese momento, la CFE culpó sin pruebas a las energías renovables por ser "intermitentes" y por el incendio de un pastizal en Tamaulipas, una versión que el Gobierno de ese estado rechazó.





|| Con información de EFE ||