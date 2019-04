Peñafiel opera normal en Jalisco, pese a señalamientos de arsénico en sus productos

La planta de Peñafiel en Tlajomulco, Jalisco, opera normalmente, pese a los señalamientos de que varios de sus productos contienen altas cantidades de arsénico, hechos por la organización estadounidense Consumer Reports.

La Secretaría de Salud de Jalisco no tiene un reporte al respecto y confirma que se trabaja normalmente en la misma. En Estados Unidos, donde empezó todo esto, la empresa Keurig Dr Pepper anunció que dejará de producir su marca Peñafiel luego de que la organización estadounidense Consumer Reports (CR) detectara en su agua embotellada niveles inseguros de arsénico.

Doble Vía Consumir bebidas Peñafiel podría representar un peligro para tu salud

EL OCCIDENTAL realizó un recorrido por las dos instalaciones que tiene la empresa Peñafiel en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Calle González Gallo 1777, colonia Atlas, Guadalajara, Jalisco, y en el kilómetro 8.7 de la carretera a Tlajomulco, en la colonia Aguaancha, Jalisco, y en ambas se pudo ver a las trabajadores laborando con normalidad.

Se buscó a algún vocero o directivo, pero indicaron que posteriormente enviarían un comunicado desde sus oficinas centrales.

La alerta sobre productos de Peñafiel contaminados con arsénico se emitió para “evitar que se distribuyan productos potencialmente infractores en los Estados Unidos”, según los estándares de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Peñafiel -que en México distribuye el Dr. Pepper- es una de las 11 marcas, de un total de más de 130 investigadas, que tenían cantidades altas de arsénico (3 partes por billón o más).

La empresa buscará reducir las filtraciones en la planta y con ello los nivele de arsénico. La justificación de la empresa fue que en sus últimas pruebas internas usaban un protocolo diferente. Y James Dickerson, ph. D., Director Científico de Consumers Report. Un vaso de agua con arsénico posiblemente no causaría daños, de acuerdo con James Dickerson, Ph.D., director científico de CR; pero el consumo regular, en períodos prolongados, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, puede causar ciertos tipos de cáncer y otros problemas de salud, dice.

Tanto la Secretaría de Salud Jalisco como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalaron que de momento ellos no tienen ningún reporte sobre la planta, no tienen alguna alerta oficial y permanecen al pendiente.“La Cofepris es el órgano encargado de supervisión las empresas embotelladoras, con relación a la empresa Peñafiel a la fecha no ha emitido una alerta ni señalamiento alguno.

Por lo anterior la Cofepris no mantiene un programa permanente de verificación, sin embargo informa que estará al pendiente de las indicaciones a nivel Federal”, expresó el vocero del organismo en la entidad.