Tras 12 años, Indra Nooyi deja la presidencia ejecutiva de Pepsi

PepsiCo Inc anunció que Indra Nooyi dimitirá como presidenta ejecutiva después de 12 años al frente de la empresa y anunció como su reemplazante al español Ramón Laguarta.



Laguarta asumirá el mando de la empresa el 3 de octubre y también se unirá al directorio, informó la compañía en un comunicado.

Nooyi, de 62 años, quien ha estado 24 años en la compañía, continuará como presidenta del directorio hasta principios de 2019.

Laguarta, un experimentado ejecutivo con 22 años en PepsiCo, supervisó las operaciones globales, la estrategia corporativa, las políticas públicas y los asuntos gubernamentales en su papel de presidente de la empresa.

Laguarta ascendió a presidente en septiembre del año pasado y se esperaba que sucediera a Nooyi.

Today is a day of mixed emotions for me. @PepsiCo has been my life for 24 years & part of my heart will always remain here. I'm proud of what we've done & excited for the future. I believe PepsiCo’s best days are yet to come. https://t.co/sSNfPgVK6W pic.twitter.com/170vIBHY5R — Indra Nooyi (@IndraNooyi) 6 de agosto de 2018

"Ramón Laguarta es exactamente la persona adecuada para ayudar a construir sobre la sólida posición y éxito de @PepsiCo. Ha sido un socio clave y un amigo, y estoy seguro de que llevará a PepsiCo a nuevas y mayores alturas en los próximos años", dijo Nooyi en Twitter.

También expresó: “Hoy es un día de emociones mixtas para mí. PepsiCo ha sido mi vida por 24 años y parte de mi corazón permanecerá siempre aquí. Estoy orgullosa de lo que hemos hecho y emocionado por el futuro. Creo que los mejores días de PepsiCo aún están por venir.

En sus 12 años como presidenta ejecutiva, Nooyi impulsó las ventas del fabricante de las bebidas Mountain Dew y Gatorade a 63,500 millones de dólares, 80% más que cuando asumió el cargo.