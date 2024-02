Persisten en el Golfo de México prácticas de outsourcing: sin salarios ni vacaciones

En el Golfo de México, en materia laboral persiste el outsourcing, la ausencia de pago del salario diario, la evasión de inscripción de trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit y por supuesto al SAT; existe la presencia de esquiroles hasta el abordaje de los buques floteles por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

“El Golfo de México es un agujero negro. Prevalece la corrupción. Pemex no les paga a las empresas y éstas no les pagan a los trabajadores. Cuando reclaman dicen: ¡Pemex no me paga y no te pago! Es una situación realmente terrible. Este abuso de Pemex y PMI en el caso de los floteles es solo la punta del iceberg”.





Ecología Dispatches from the Outlaw Ocean parte 5: Saqueando las profundidades

“Es decir, la empresa PMI, filial de Pemex, en el estricto sentido jurídico ha estado defraudando al SAT, al IMSS y al Infonavit, no solo a los trabajadores. No veo a ninguna autoridad que esté preparada para reclamarle a Pemex o a PMI que es una empresa privada, que tenga auditores para cobrarle”.

Así lo denunció el capitán Antonio Rodríguez Fritz, secretario general de la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos, quien señaló que la empresa PMI Norteamérica, S.A de C.V. (PMI NASA) así como la corporación alemana de outsourcing, Bernhard Schulte Shipmanagement México LTD, SRL de C.V. (BSM), efectúan acciones que serían violatorias de los derechos laborales y humanos de 108 trabajadores.

La empresa alemana BSM celebró contratos colectivos de protección patronal a espaldas de los trabajadores de los buques floteles propiedad de PMI NASA y violar así los Convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo, dijo a EL SOL DE MEXICO.

“Durante años les negó a sus 108 trabajadores el pago salarial regular mensual, el pago del IMSS y los derechos que tienen en la legislación laboral”.

Ante esta situación, los trabajadores tomaron la decisión de afiliarse a la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos (OMPM), entidad gremial que comprobó la existencia de dos contratos de protección, que no permite la Ley Federal del Trabajo, ambas firmadas por el mismo representante de la empresa.

Explicó en entrevista que la PMI NASA, empresa privada, propietaria de dos buques floteles, firmó vía outsourcing, con la empresa BSM contratos de protección para que administre el personal con una serie de violaciones que reconoció dentro del Tribunal Federal en audiencia pública.

Entre otras, como el que no les pagaban a los trabajadores sus salarios todos los meses. No tenían vacaciones de fin de año, no pagaban horas extra, Todo esto por siete años. Se acordó negociar un contrato colectivo de trabajo para regularizar esta situación con pago retroactivo a 17 mayo de 2023.

“Acordamos que PMI acompañe toda la negociación. Siempre estuvo enterada”, indicó

Pero pasa un mes y la empresa no honra los pagos a que se comprometió. Al segundo mes se hace uso de la forma “sindicalismo legal” que es un emplazamiento ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos para denunciar violaciones al contrato.

Desaloja Marina a trabajadores

Dentro de esas violaciones nos encontramos que intempestivamente, ambas corporaciones se ponen de acuerdo para despedir a todos los trabajadores, algo que es inmoral y no es correcto, porque está emplazada a huelga la empresa, manifestó Rodríguez Fritz.

Agregó que, para hacerlo, manda efectivos navales, personal de la Secretaría de Marina fuertemente pertrechados con ametralladoras, para forzar el descenso de los trabajadores de los floteles. Ellos, totalmente indefensos, los amenazan a bajar de las embarcaciones.

Ecología The Outlaw Ocean Project | China, la superpotencia de los mariscos proyecta su poder global

“Entonces nos encontramos en una situación de violaciones de derechos humanos por parte de elementos de la Secretaría de Marina, por parte de PMI y por parte de Pemex que es la dueña de PMI y tenemos audiencia en el Tribunal dirimiendo esta situación”, reveló el capitán.

Cuando se hacen los cálculos de la deuda, dijeron que son millonarios e imposibles de pagar. El monto adeudado es bastante más de 10 millones de pesos. De los cuales la empresa ha pagado parcialmente, denunció. Lo que intenta BSM es no pagar, no cumplir con el respaldo de PMI.

Explicó que PMI es un corporativo de Pemex, que tiene diferentes empresas. Pemex tiene varias PMI NASA, administra la refinería en Houston, Deerk Park y todo este consorcio de empresas PMI que son 4 o 5 que son sociedades anónimas y el gobierno es el dueño de las acciones.

Pemex es dueño de las empresas y como tal son sus PMI constituidas como empresas de capital abierto. Son empresas filiales de Pemex.

En resumen, durante siete años no les pagaron completo a los trabajadores. Como sabían que no había un sindicato o una protección real, simplemente dejaron de pagarles salarios. Vía el contrato de protección, el objetivo era explotar a los trabajadores.

Ante este cúmulo de irregularidades, La Orden Mexicana de Profesionales Marítimos ya prepara interponer la primera queja del sector marítimo ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Tenemos toda la información para presentarla.

Ya sostuvieron reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre este asunto. “Nuestra idea como sindicato es siempre buscar la negociación, una salida justa, tenemos que proteger los derechos de los trabajadores”, dijo el capitán Rodríguez Fritz.