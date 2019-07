Pide AMLO IEnova y TransCanada llegar a un acuerdo

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a IEnova y TransCanada que dejen de presentar demandas ante los Tribunales Internacionales y se llegue a un acuerdo en las mesas de negociación.

“Y que se autorice la generación de energía tomando en cuenta donde hace falta. Vamos a que se llegue a un arreglo, ya no sigan peleando, ya no sigan presentando pruebas de declaraciones del que estuvo de Secretario de Hacienda. Que no se llegue a eso (el arbitraje internacional) que se busque un acuerdo”, demandó durante la conferencia mañanera.

No sin antes advertirles que así como ellos defienden a sus empresas, él como presidente de la República también defenderá los intereses nacionales, derecho que está establecido en la Constitución.

Tras realizar un reclamo fraterno a los dueños de los gasoductos por violar el pacto de suspender los procesos legales, mientras se renegociaban los contratos, prometió que no van a expropiar los gasoductos, pero tampoco “se manden, porque no eran utilidades, era lucro”.

“Todo con apego a la ley, no van a haber confiscaciones, no se van a expropiar los ductos o a nacionalizar los ductos, porque empiezan a hablar, luego también con lo mismo de que si no se aprueba los acuerdos como se hicieron o se mantiene los contratos como se hicieron no va a haber gas o nos vamos a quedar sin luz, pues no es cierto”, afirmó.

Les recordó que habían dejado en claro que había una tregua, para llegar a un acuerdo justo en el que la industria privada dejara de llevarse ganancias de hasta el 1000% de las utilidades, y si después de las mesas de negociación, no están conformes, entonces sí pueden ir a los tribunales.

Reconoció que el gobierno federal no tiene los recursos suficientes para rescatar al sector energético y necesitan de la intervención de la industria privada, por lo que mantendrán el esquema del 54% para el sector público y 46% para las empresas.