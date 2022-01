Piden que bancos incluyan a los adultos mayores

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado al sector bancario la necesidad de adoptar medidas para garantizar el acceso de las personas mayores de 65 años a los servicios financieros.

La vicepresidenta primera ha mantenido este jueves una reunión con el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, el director general de CECA, José María Méndez, la secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), Cristina Freijanes, y el director de Conducta de entidades del Banco de España, Fernando Tejada, para abordar conjuntamente la urgencia e importancia de garantizar la inclusión financiera de toda la sociedad, incluyendo a los mayores.

En el encuentro, en el que también han estado presentes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta ha trasladado la inquietud del Gobierno sobre esta cuestión y ha solicitado información sobre la efectividad de las medidas que el sector bancario ya ha puesto en marcha.

Asimismo, ha señalado la necesidad de adoptar medidas para asegurar el acceso de los mayores a los servicios financieros.

En el encuentro, se ha acordado que el Observatorio para la Inclusión Financiera, puesto en marcha por AEB y CECA, realizará un diagnóstico de la situación y, en el plazo de un mes, las patronales bancarias revisarán su 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', planteando así nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de los mayores.

CECA ha señalado, a través de un comunicado, que las entidades bancarias españolas han adoptado medidas "para hacer frente a los retos demográficos y tecnológicos del país", incluyendo iniciativas para el segmento de mayores de 65 años de la población, como la mejora del sistema de atención comercial, la ampliación de la cartera de productos y servicios, adaptación de cajeros y canales digitales, y programas de educación financiera.

Asimismo, la asociación resalta algunas de las medidas puestas en marcha por el sector para la atención de personas mayores en zonas rurales, la generalización de oficinas móviles u ofibuses, la ampliación de las redes de agentes financieros o el despliegue de soluciones como el 'cashback' y el 'cash-in-shop', la retirada o depósito de efectivo en un establecimiento comercial.

"El sector bancario es muy consciente de que las personas mayores conforman un colectivo que vertebra la sociedad, que realiza valiosas aportaciones al bienestar de su entorno familiar y social. Por tanto, van a seguir trabajando en mejorar la atención y el servicio que recibe este colectivo", señala esta asociación.

Cabe recordar que esta reunión se ha producido tras la campaña iniciada en la plataforma Change.org por Carlos San Juan, un ciudadano de 78 años que ha conseguido más de 322 mil firmas en la citada plataforma con el fin de que no eliminen la atención presencial en los bancos.

Carlos San Juan de Laorden, de 78 años, que impulsó hace un mes una petición en la plataforma Change.org pidiendo un trato más humano a las personas mayores en las entidades bancarias, ha recibido "casi llorando de la emoción" la noticia sobre que el Gobierno ha urgido a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores.

"He recibido la noticia emocionado y no me oculto en decir que se me han caído las lágrimas, lo he resumido en gracias, gracias, gracias a todos los que han firmado, emoción por los que ni siquiera han podido enterarse de la campaña y mucho menos firmar, que es a los que más quiero representar", ha subrayado Carlos San Juan este viernes, en declaraciones a Europa Press.

"Esto es un anuncio de una intención de cambiar pero hasta que no se traduzca en una realidad, permítame que desconfíe un poquito; me alegra mucho la sensibilidad del Ministerio de ocuparse del tema, no me atrevo a decir que haya sido debido a esta reacción, no soy tan presuntuoso, pero han tendido esa sensibilidad. Pero claro, debemos seguir recogiendo firmas", ha añadido.

Hasta el momento, su campaña en Change.org ha conseguido más de 334.000 firmas, convirtiéndose en una de las más firmadas de la plataforma ciudadana, una repercusión que Carlos San Juan no esperaba.

