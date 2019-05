Quítate Marvel; PlayStation Productions ahí viene con series y películas

Todo indica que Marvel Studios ha creado escuela, pues hace unos días se compartió la noticia de que Sony creó PlayStation Productions para adaptar su amplio catálogo de videojuegos en películas o series de televisión.

Hace unos días Tony Vinciguerra de Sony Pictures anunció que Twisted Metal se convertiría en un primer proyecto, creando así una serie de televisión que estará basada en el videojuego.

El título pertenece a la categoría de acción, sus personajes son realmente particulares y aterradores; otro dato importante es recalcar que Twisted Metal es exclusivo de PlayStation y solo existe para consolas de Sony.

No se conocen más detalles sobre el desarrollo del proyecto y hasta el momento no se sabe si David Jaffe (God of War) creador del videojuego participaría en la creación de la serie.

