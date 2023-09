Datos vs realidad: pobreza que se vive en Tijuana contradice cifras

Tijuana está entre los 15 municipios del país que redujo la condición de pobreza entre 2010 y 2020. Según los datos oficiales, fue una reducción de 10.8 por ciento, pero para Laura García, Magdalena López y Socorro Martínez los datos no tienen que ver con su realidad diaria.

Desde hace dos años y medio, Laura García vende ropa usada en lo que sus hijos van a la escuela y aunque no gana mucho, con eso contribuye a cubrir gastos de la vivienda que comparte con su esposo y tres hijos.

“Siento que la situación cada vez está un poquito más difícil, pero yo no puedo trabajar de tiempo completo, debo cuidar a mis hijos, mi esposo sí trabaja todo el día”, comentó.

El mayor quería estudiar ingeniería pero no logró un espacio en la universidad pública, por lo que entró a trabajar para ahorrar dinero y buscar una escuela privada mientras al mismo tiempo aporta para los gastos de la familia, relató.

Laura vive en la zona este de Tijuana, la que concentra no solo la mayor cantidad de población de la ciudad, sino también el rezago más grande en infraestructura y servicios públicos, alejada de la desarrollada área cercana al cruce internacional.

En una situación parecida está Magdalena López, quien tiene 65 años de edad y vende en un sobreruedas cosas usadas que le regalan. “Nos ha ido muy mal de plano en estos últimos años”, dijo la mujer que espera el mes de enero para tramitar la pensión de adultos mayores que entrega el gobierno federal, con la que espera aliviar su situación económica.

Aseguró que hace meses no come carne debido a su alto costo, pero se sostiene con productos básicos como huevo y tortilla. “De vez en cuando me compro un taquito de carne asada en la calle”, contó.

La reducción de la pobreza que reportó Coneval tampoco llegó al hogar de Socorro Martínez, otra habitante del este de Tijuana. Su esposo trabaja en una fábrica donde durante la pandemia le redujeron el salario a la mitad, situación que la obligó a vender tortas y hamburguesas en la vía pública.

“Desde antes de la pandemia batallábamos para pagar el agua y la luz, a veces comíamos menos. Ahora trabajo vendiendo comida y ya no falta gracias a Dios”, comentó.